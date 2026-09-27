ETV Bharat / state

बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता मोनी किन्नर के घर की कुर्की, कोर्ट के आदेश पर एक्शन

बंटी यादव हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी मोनी किन्नर के घर की कुर्की, पुलिस ने घरेलू सामान किया जब्त. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक

MONI KINNAR PROPERTY ATTACHED
पटना में मोनी किन्नर के घर की कुर्की (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: राजधानी पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य साजिशकर्ता आरोपी मोनी किन्नर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है . कोतवाली थाना पुलिस ने बहादुरपुर थाना पुलिस के सहयोग से मोनी किन्नर के घर की कुर्की की है. कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पुलिस टीम बहादुरपुर थाना क्षेत्र में मोइनुलहक स्टेडियम के पीछे स्थित झोपड़पट्टी में पहुंची और उसके घर से सामान जब्त किया

मोनी किन्नर के घर की कुर्की जप्ती

कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मोनी किन्नर के घर के दरवाजे, पलंग, बॉक्स और अन्य घरेलू सामान को जब्त किया. पुलिस के मुताबिक बंटी यादव हत्याकांड की जांच के दौरान मोनी किन्नर की अहम भूमिका सामने आई है. घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

मोनी किन्नर काफी दिनों से फरार

कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि मोनी किन्नर काफी दिनों से फरार चल रहा है. पुलिस की ओर से उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है. कोर्ट से कुर्की का आदेश मिलने के बाद पुलिस टीम ने उसके घर की कुर्की की है. उन्होंने बताया कि मामले में आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

"मोनी किन्नर काफी दिनों से फरार चल रहा है. पुलिस की ओर से उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है. कोर्ट से कुर्की का आदेश मिलने के बाद पुलिस टीम ने उसके घर की कुर्की की है."- अजय कुमार, कोतवाली थाना प्रभारी

मुख्य आरोपी रवीश पहले ही गिरफ्तार

बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी से पहले रवीश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी . इस दौरान वह घायल हुआ था. पुलिस का कहना है कि रवीश नेपाल भागने की तैयारी में था और इसी सिलसिले में पैसे लेने के लिए पटना आया था. इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया .

7 जुलाई को हुआ था बंटी यादव का अपहरण

गौरतलब है कि बीते 7 जुलाई को बंटी यादव का पटना जंक्शन से अपहरण किया गया था. इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. बंटी यादव का शव अथमलगोला थाना क्षेत्र के एक सुनसान खेत से बरामद किया गया था. शव मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की .

कुल सात आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड में अब तक कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं शंकर, सूरज और मोनी किन्नर अभी फरार चल रहे हैं. पुलिस तीनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है .

इसे भी पढ़ें-

बंटी यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, 1 दारोगा समेत 4 पुलिस वाले सस्पेंड

बंटी यादव हत्याकांड का खुलासा, शराब की कमाई के विवाद में अपहरण के बाद कत्ल

बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी का 'हाफ एनकाउंटर', पुलिस पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग

TAGGED:

MONI KINNAR PROPERTY ATTACHED
पटना मोनी किन्नर के घर की कुर्की
कोतवाली थाना पुलिस
PATNA KOTWALI THANA POLICE
BANTI YADAV MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.