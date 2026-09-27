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बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता मोनी किन्नर के घर की कुर्की, कोर्ट के आदेश पर एक्शन

पटना में मोनी किन्नर के घर की कुर्की ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य साजिशकर्ता आरोपी मोनी किन्नर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है . कोतवाली थाना पुलिस ने बहादुरपुर थाना पुलिस के सहयोग से मोनी किन्नर के घर की कुर्की की है. कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पुलिस टीम बहादुरपुर थाना क्षेत्र में मोइनुलहक स्टेडियम के पीछे स्थित झोपड़पट्टी में पहुंची और उसके घर से सामान जब्त किया