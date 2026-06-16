अवैध पटाखा फैक्ट्री के लिए मकान किराए पर देने वाला मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

अवैध पटाखा फैक्ट्री के लिए मकान किराए पर देने वाला मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे
करीम नगर-बी तलाई में अवैध फैक्ट्री में विस्फोट और आग लगने की घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था.
Published : June 16, 2026 at 10:54 PM IST
जयपुर: शहर में करीम नगर-बी तलाई में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट और आग लगने की घटना के मामले में पुलिस ने मंगलवार को मुख्य आरोपी कयूम खान को गिरफ्तार कर लिया है. उसने अवैध पटाखा फैक्ट्री के लिए दिल्ली निवासी फिरोज को मकान किराए पर दिया था. अब उससे इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ जारी है. इधर, इस घटना के बाद से पुलिस पूरे इलाके में डोर-टू-डोर सर्वे कर रही है. इस बीच, इलाके में संचालित करीब 30 अवैध गोदामों को सीज किया गया है. खोह नागोरियान थाना इलाके के करीम नगर बी तलाई में संचालित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट और आग लगने की घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी. जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि घटना के बाद थानाधिकारी प्रकाशराम विश्नोई की अगुवाई में थाने की टीम और जिला विशेष टीम ने इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में जानकारी जुटाई.
घटना के बाद से फरार था आरोपी: पड़ताल में सामने आया कि आरोपी कयूम खान, याकूब खान और फिरोज घटना के बाद फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों की तलाश में जयपुर, दिल्ली और गाजियाबाद में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी. पुलिस ने जयपुर में खोह नागोरियान थाना इलाके में राकस्या की ढाणी निवासी कयूम खान को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ और मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है.
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बीएनएस और विस्फोटक अधिनियम में केस दर्ज: उन्होंने बताया कि 9 जून को अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई थी. इसे लेकर खोह नागोरियान थाने में भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई के लिए एडिशनल डीसीपी अलोक सिंघल के सुपरविजन में मालवीय नगर एसीपी विनोद शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद खोह नागोरियान थाना इलाके में डोर–टू–डोर सर्वे किया जा रहा है. इस बीच पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली पनीर जब्त किया है. वहीं, थाना इलाके में संचालित करीब 30 गोदामों को सीज किया गया है.