प्रतापगढ़ में रेंजर चुंडावत हत्याकांड: घोसुंडी के जंगल से धरा गया मुख्य आरोपी...डंपर भी जब्त
तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर डंपर का पता लगाकर जंगल से जब्त किया. अवैध खनन में इस्तेमाल जेसीबी भी पकड़ी.
Published : September 25, 2026 at 6:50 PM IST
प्रतापगढ़: जिले के छोटीसादड़ी के रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी को घोसुंडी के जंगल से गिरफ्तार किया. छोटीसादड़ी पुलिस ने अवैध खनन में इस्तेमाल जेसीबी और डंपर भी जब्त किए.
पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ ने बताया कि एएसपी जयदेव सियाग और वृत्ताधिकारी छोटी सादड़ी रामेश्वरलाल के मार्गदर्शन में थानाधिकारी कैलाशचन्द्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पुत्र चांदमल बावरी को घोसुंडी के जंगल से पकड़ा. छोटीसादड़ी के धामनिया रोड निवासी आरोपी कन्हैया से पूछताछ की जा रही है.
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रेंजर पर चढ़ाया डंपर: उप वन संरक्षक सुरेश अग्रवाल ने बताया कि 22 सितंबर 2026 को वनरक्षक सुरेश मेघवाल ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि 21 सितंबर की रात वनखंड सुक्कड़ मोहनपुरा तलाई के पास अवैध खनन की सूचना पर रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत वनकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे. वहां चल रही जेसीबी, ट्रैक्टर और डंपर को रुकवाया. इस दौरान अवैध खनन करने वालों ने गाली-गलौच और धक्का-मुक्की कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई. इसी दौरान मिट्टी से भरा डंपर चालक लेकर भाग गया था. रेंजर प्रतापसिंह ने पीछा किया. घाटी वाले बालाजी मंदिर रोड पर डंपर चालक ने रेंजर प्रतापसिंह पर डंपर चढ़ा दिया. इससे रेंजर चुंडावत की मौत हो गई. रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.
जंगल से डंपर जब्त: घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी विशाल जांगिड़ के निर्देशन में डंपर और चालक की तलाश के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया. छोटीसादड़ी कस्बे और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर डंपर का पता लगाकर उसे जंगल से जब्त कर लिया. अवैध खनन में इस्तेमाल जेसीबी जब्त की गई. इसके बाद रेंजर प्रताप सिंह पर डंपर चढ़ाने के मुख्य आरोपी की तलाश की गई. पुलिस ने मुखबिर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को घोसुंडी के जंगल से कन्हैयालाल उर्फ कान्हा बावरी को गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ जारी है.
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