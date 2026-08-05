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अलीगढ़ में बलवा और पुतला दहन प्रकरण का मुख्य आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

मालवीय नगर से दबोचा गया सपा नेता मोहसिन मेवाती, पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी.

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अलीगढ़ में बलवा और पुतला दहन प्रकरण का मुख्य आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 8:57 AM IST

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अलीगढ़ : सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुतला दहन के मामले में वांछित चल रहे समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद मोहसिन मेवाती को अलीगढ़ पुलिस ने नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर मालवीय नगर थाना क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को दबोचा. गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के अनुसार गुलजार गली, जमालपुर निवासी मोहम्मद मोहसिन मेवाती के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा संख्या 395/2026 दर्ज है. इस मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत वह वांछित चल रहा था. थाना प्रभारी निरीक्षक अमरेश कुमार त्यागी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने दिल्ली में अभियान चलाया. कार्रवाई में उपनिरीक्षक मोहम्मद समीर खान और सर्विलांस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही.


पुलिस का कहना है कि 24 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान मोहसिन मेवाती भी मौजूद था. आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर सरेराह पुतला दहन का प्रयास किया गया. उस समय वहां आम लोगों की आवाजाही और बड़ी संख्या में वाहन मौजूद थे. पुलिस ने पुतला दहन रोकने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारियों ने विरोध शुरू कर दिया.


एफआईआर के अनुसार पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई. पुतला छीनने वाले पुलिसकर्मी का पीछा करने, सड़क जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा आगजनी का प्रयास करने के भी आरोप लगाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो कोई अप्रिय घटना हो सकती थी।.


जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मोहसिन मेवाती के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं . वर्ष 2020 और 2021 में थाना सिविल लाइन और थाना क्वार्सी में महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत उसके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे. पुलिस ने उसके आपराधिक इतिहास में कुल छह मुकदमों का उल्लेख किया है.


थाना प्रभारी निरीक्षक अमरेश कुमार त्यागी ने बताया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी.



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