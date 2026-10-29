सात माह से मध्याह्न भोजन का बजट अटका, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने मध्याह्न भोजन का पैसा न मिलने को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 3:54 PM IST
रांचीः झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभा रहे हेडमास्टर पिछले सात महीने से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं.
स्कूलों को मध्याह्न भोजन योजना की राशि नहीं मिलने के कारण प्रधानाध्यापक अपने वेतन और निजी बचत से बच्चों के भोजन का खर्च उठा रहे हैं. अब विभागीय भुगतान प्रक्रिया और वेंडर पंजीकरण के नियमों ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.
संघ के अनुसार, राज्य मुख्यालय से मध्याह्न भोजन मद की राशि करीब एक माह पहले ही जिला कार्यालयों को हस्तांतरित कर दी गई थी. इसके बाद जिलों के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को राशि आवंटित की जानी है. इसके लिए प्रत्येक प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को वेंडर का पंजीकरण करना है. रांची जिला में अब तक किसी भी प्रखंड में विद्यालयों के लिए वेंडर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. इससे भुगतान की प्रक्रिया अटकी हुई है.
नकद खर्च की भरपाई पर भी संकट
हेडमास्टरों की परेशानी यह है कि महीनों तक अपनी जेब से खर्च करने के बावजूद उन्हें सीधे भुगतान नहीं किया जाएगा. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के अनुसार, भुगतान संबंधित दुकानदार को ही किया जाएगा और इसके लिए उसका वेंडर के रूप में पंजीकरण जरूरी है. वहीं, ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सब्जियां, मसाले और अन्य सामग्री स्थानीय दुकानों तथा हाट-बाजार से नकद खरीदी जाती हैं. ऐसी खरीदारी के लिए औपचारिक बिल उपलब्ध नहीं होने से खर्च का हिसाब और भुगतान मुश्किल हो रहा है.
एलपीजी सिलेंडर और राशन दुकानदार भी लंबे समय तक उधार देने में असमर्थता जताते हैं. ऐसे में विभाग से राशि नहीं मिलने पर हेडमास्टर वेतन मिलते ही दुकानदारों का बकाया चुकाते हैं. अब उन्हें आशंका है कि पहले किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाएगी. संघ का कहना है कि वेंडर की पात्रता और पुराने नकद खर्च के समायोजन को लेकर विभाग ने स्पष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं.
हेडमास्टर सात महीने से अपनी जेब से खर्च कर बच्चों को मध्याह्न भोजन खिला रहे हैं. इसके बावजूद भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है. विभाग तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करे और शिक्षकों की खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करे, अन्यथा अगले महीने से हेडमास्टर भोजन संचालन के प्रभार से अलग होकर आंदोलन करेंगे. -नसीम अहमद, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ.
आंदोलन की चेतावनी
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि हेडमास्टरों से अपनी जेब से खर्च कर मध्याह्न भोजन चलाने की अपेक्षा करना उनके आर्थिक और मानसिक शोषण के समान है. भोजन बंद करने पर विभागीय कार्रवाई का डर है, जबकि निजी पैसे से व्यवस्था चलाने के बाद भुगतान की गारंटी नहीं है.
संघ ने मांग की है कि भुगतान प्रक्रिया तत्काल सरल की जाए और शिक्षकों द्वारा पहले खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति का स्पष्ट प्रावधान किया जाए. नसीम अहमद ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर अगले महीने से हेडमास्टर मध्याह्न भोजन संचालन के प्रभार से खुद को अलग कर लेंगे. इसके बाद संघ चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगा.
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