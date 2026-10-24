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देहरादून में प्राइमरी टीचर्स का हल्ला बोल! सीएम आवास किया कूच, 9 सूत्रीय मांग

देहरादून में प्राइमरी टीचर्स का हल्ला बोल! ( ETV Bharat )

सभा के बाद शिक्षकों ने रैली निकाल कर विधानसभा कूच किया. इस दौरान परेड ग्राउंड के आसपास काफी देर तक यातायात बाधित रहा. आंदोलनरत प्राथमिक शिक्षक जैसे ही न्यू कैंट रोड पहुंचे, तभी पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इससे आक्रोशित प्रदर्शनकारी सड़क में ही धरने पर बैठ गए. सभी ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.