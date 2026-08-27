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शिक्षा की राह में कीचड़ का रोड़ा! बिहार में 30 साल पुराने स्कूल का रास्ता गायब, समस्या ने खोली सिस्टम की पोल

जमुई में कीचड़ से सनकर स्कूल जाते लोग ( ETV Bharat )