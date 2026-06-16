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स्कूल का पहला दिन: बेमन से पहुंचे 'छोटे लाल', गुस्सैल गुरुजी का उमड़ा प्यार, माला पहनाकर बोले वेलकम प्यारे...

यूपी के प्राइमरी स्कूल खुले, पहले दिन बच्चों का टीचरों ने किया जोरदार स्वागत.

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चंदन तिलक लगाकर छात्रों का स्वागत किया गया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 3:26 PM IST

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वाराणसी: यूपी में प्राइमरी स्कूल मंगलवार को खुल गए. बनारस में पहले दिन बच्चे बड़े ही बेमन से स्कूल पहुंचे. दरअसल, बच्चों के मन में गर्मी की छुट्टियां खत्म होने का अफसोस है. वहीं, शिक्षकों ने बच्चों के आते ही जोरदार स्वागत किया. सख्त छवि वाले गुरुजी भी माला लेकर बच्चों के पीछे प्यार से पुचकारते नजर आए. यही नहीं गिफ्ट थमाकर उन्होंने बच्चों का दिल जीतने की कोशिश भी की. यह नजारा जिसने भी देखा वह तारीफ करने से खुद को रोक न सका. वहीं, बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे.

तिलक लगाकर छात्रों को बांटे गए गिफ्ट: गर्मी की छुट्टियों के बाद अब एक बार फिर से स्कूलों में बच्चों की उपस्थित दिखाई देने लगी है. शासन के आदेश के बाद पहली बार जुलाई से नए सत्र की शुरुआत इस बार जून में ही हो गई है. इस क्रम में आज परिषदीय स्कूलों में पठन-पाठन शुरू हो गया है. जिसमें सुबह 7:30 बजे से लेकर 12:30 तक बच्चों के क्लासेस चलाई जाने के आदेश जारी किए गए थे. पहला दिन होने की वजह से आज स्कूलों में बच्चों का ग्रैंड वेलकम किया गया. तिलक लगाकर पुष्प वर्षा के साथ बच्चों को छोटे-छोटे गिफ्ट देकर उनका स्कूल में स्वागत हुआ और बच्चों ने भी इस तरह के वेलकम को बहुत अच्छा माना.

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Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

ग्रैंड वेलकम की परंपरा बरकरार: दरअसल योगी सरकार में गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी 100 प्रतिशत रखना और एडमिशन की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से परिषदीय विद्यालयों में नए-नए ट्रायल हर बार किए जा रहे हैं. हर साल स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों के ग्रैंड वेलकम की इस परंपरा को इस बार भी निभाया गया.

स्कूल के मुख्य द्वार पर ही स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर्स मौजूद थे, हाथों में पूजा की थाली लेकर बच्चों का ग्रैंड वेलकम करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर्स ने बच्चों को तिलक लगाकर और फूल बरसा कर स्कूल आने के लिए थैंक यू कहा.

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शिक्षकों ने किया स्वागत. (Photo Credit; ETV Bharat)

पैर छूकर बच्चों ने लिया आशीर्वाद: बच्चों ने भी परंपरा के अनुरूप अपने टीचर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. स्कूल में प्रवेश करके अपनी नियमित दिनचर्या में जुट गए, स्कूल पहुंचने के साथ ही योग और फिर प्रार्थना सभा में शामिल होने के बाद बच्चों ने अपने क्लास में एंट्री ली. पठन-पाठन की शुरुआत हुई और बच्चे भी इस माहौल में बहुत खुश दिखे.

वार्म वेलकम से बच्चों में खुशी की लहर: बच्चों का कहना था कि स्कूल में इस तरह का स्वागत होने से हमारे अंदर भी उत्साह आता है. गर्मी की छुट्टियों में बहुत इधर-उधर घूमे लेकिन अब पढ़ाई करना चाहते हैं. इसलिए जल्दी स्कूल खुलना अच्छी बात है.

वहीं स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि यह पहला मौका है जब बच्चों को अप्रैल के महीने में ही नई किताबें नए सत्र् के लिए दे दी गई थी. ऐसा होता नहीं था, लेकिन यह बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जब नए सत्र् के एडमिशन होते हैं, इस समय किताबें मिलने से बच्चों में पढ़ने का उत्साह आता है. इस बार मार्च खत्म होने के साथ ही जैसे ही अप्रैल की शुरुआत हुई और नया सत्र शुरू होने वाला था. स्कूल बंद होने से पहले ही सभी बच्चों को नई किताब और कॉपी दोनों उपलब्ध करवा दी गई थी. इसकी वजह से हमने उन्हें होमवर्क भी दिया. जिसके कारण बच्चे गर्मी की छुट्टियों में भी पठन-पाठन में व्यस्त रहे, अब स्कूल खुल गया है. गर्मी है इसलिए बच्चे स्कूल के अंदर ही खेलकूद और पढ़ाई दोनों कार्य करें इससे बच्चों का मन भी लगा रहेगा और एडमिशन का मौका भी पहले से ही मिल जाएगा.

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