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स्कूल का पहला दिन: बेमन से पहुंचे 'छोटे लाल', गुस्सैल गुरुजी का उमड़ा प्यार, माला पहनाकर बोले वेलकम प्यारे...

चंदन तिलक लगाकर छात्रों का स्वागत किया गया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: यूपी में प्राइमरी स्कूल मंगलवार को खुल गए. बनारस में पहले दिन बच्चे बड़े ही बेमन से स्कूल पहुंचे. दरअसल, बच्चों के मन में गर्मी की छुट्टियां खत्म होने का अफसोस है. वहीं, शिक्षकों ने बच्चों के आते ही जोरदार स्वागत किया. सख्त छवि वाले गुरुजी भी माला लेकर बच्चों के पीछे प्यार से पुचकारते नजर आए. यही नहीं गिफ्ट थमाकर उन्होंने बच्चों का दिल जीतने की कोशिश भी की. यह नजारा जिसने भी देखा वह तारीफ करने से खुद को रोक न सका. वहीं, बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे. तिलक लगाकर छात्रों को बांटे गए गिफ्ट: गर्मी की छुट्टियों के बाद अब एक बार फिर से स्कूलों में बच्चों की उपस्थित दिखाई देने लगी है. शासन के आदेश के बाद पहली बार जुलाई से नए सत्र की शुरुआत इस बार जून में ही हो गई है. इस क्रम में आज परिषदीय स्कूलों में पठन-पाठन शुरू हो गया है. जिसमें सुबह 7:30 बजे से लेकर 12:30 तक बच्चों के क्लासेस चलाई जाने के आदेश जारी किए गए थे. पहला दिन होने की वजह से आज स्कूलों में बच्चों का ग्रैंड वेलकम किया गया. तिलक लगाकर पुष्प वर्षा के साथ बच्चों को छोटे-छोटे गिफ्ट देकर उनका स्कूल में स्वागत हुआ और बच्चों ने भी इस तरह के वेलकम को बहुत अच्छा माना. Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat) ग्रैंड वेलकम की परंपरा बरकरार: दरअसल योगी सरकार में गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी 100 प्रतिशत रखना और एडमिशन की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से परिषदीय विद्यालयों में नए-नए ट्रायल हर बार किए जा रहे हैं. हर साल स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों के ग्रैंड वेलकम की इस परंपरा को इस बार भी निभाया गया.