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कानपुर में प्राथमिक स्कूल के छात्र ने किया स्मार्ट क्लास और नए भवन का शिलान्यास, होनहार छात्र शिवांशु का हुआ सम्मान

बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी की पहल से बदल रही प्राइमरी स्कूल की तस्वीर.

स्मार्ट क्लास और नए भवन का शिलान्यास
स्मार्ट क्लास और नए भवन का शिलान्यास (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 10:41 AM IST

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कानपुर: शिक्षा के क्षेत्र में जनभागीदारी और बच्चों के उत्साहवर्धन की अनूठी मिसाल सोमवार को देखने को मिली. शहर के सांसद रमेश अवस्थी ने खुद विद्यालय भवन का शिलान्यास नहीं कर, स्कूल के छात्र के छात्र को ये शुभ कार्य करने का मौका दिया. लोग इस पहल की तारीफ कर रहे हैं.

होनहार छात्र को मिला मौका: परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय में सांसद रमेश अवस्थी की सांसद निधि से निर्मित होने वाले नये भवन और स्मार्ट क्लास का शिलान्यास विद्यालय के कक्षा एक के होनहार छात्र कुमार शिवांशु द्वारा कराया गया. कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि, किसी नेता को आगे न करते हुए सांसद ने शिलान्यास की पूरी प्रक्रिया एक छोटे विद्यार्थी के हाथों संपन्न कराई. कुमार शिवांशु ने विधि-विधान से पहले भूमि पूजन किया, फिर नारियल फोड़ा और रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट का अनावरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

सरकारी स्कूलों में आमतौर पर बच्चों के लिए बहुत अधिक सुविधाएं नहीं होती. हालांकि, अब परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चे स्मार्ट क्लासेस में बैठकर पढ़ाई करेंगे. उन्हें यूनिफॉर्म पहले दी जा चुकी है. अब वह आधुनिक संसाधनों की मौजूदगी में अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकेंगे. अगर विद्यालय में शिक्षक या बच्चों को कोई और मदद चाहिए होगी, तो वह भी करेंगे- रमेश अवस्थी, सांसद

छात्र का विशेष सम्मान: कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुमार शिवांशु का विशेष सम्मान किया गया. सांसद रमेश अवस्थी की ओर से उन्हें एक स्कूल बैग भेंट किया गया, जिसमें शिक्षा उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई गई, ताकि वे अपनी शिक्षा को और अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ा सकें.

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बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी
परमट प्राथमिक विद्यालय
PROMISING STUDENT SHIVANSHU HONORED
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