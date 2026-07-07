ETV Bharat / state

कानपुर में प्राथमिक स्कूल के छात्र ने किया स्मार्ट क्लास और नए भवन का शिलान्यास, होनहार छात्र शिवांशु का हुआ सम्मान

कानपुर: शिक्षा के क्षेत्र में जनभागीदारी और बच्चों के उत्साहवर्धन की अनूठी मिसाल सोमवार को देखने को मिली. शहर के सांसद रमेश अवस्थी ने खुद विद्यालय भवन का शिलान्यास नहीं कर, स्कूल के छात्र के छात्र को ये शुभ कार्य करने का मौका दिया. लोग इस पहल की तारीफ कर रहे हैं.

होनहार छात्र को मिला मौका: परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय में सांसद रमेश अवस्थी की सांसद निधि से निर्मित होने वाले नये भवन और स्मार्ट क्लास का शिलान्यास विद्यालय के कक्षा एक के होनहार छात्र कुमार शिवांशु द्वारा कराया गया. कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि, किसी नेता को आगे न करते हुए सांसद ने शिलान्यास की पूरी प्रक्रिया एक छोटे विद्यार्थी के हाथों संपन्न कराई. कुमार शिवांशु ने विधि-विधान से पहले भूमि पूजन किया, फिर नारियल फोड़ा और रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट का अनावरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया.