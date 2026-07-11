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एक तरफ प्रवेशोत्सव दूसरी तरफ बदहाल तस्वीर, धमतरी में आंधी में उड़ा स्कूल शेड, 5 क्लास के बच्चे एक कमरे में पढ़ने को मजबूर

धमतरी में आंधी में उड़ा स्कूल शेड, 5 क्लास के बच्चे एक कमरे में पढ़ने को मजबूर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: एक तरफ नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को प्रवेशोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ कई गांवों में स्कूलों की बदहाल तस्वीर भी सामने आ रही है. धमतरी जिले के नगरी वनांचल क्षेत्र के प्राथमिक शाला गेदरा में स्कूल भवन तो जर्जर है ही साथ ही टीन शेड भी उड़ चुकी है. इसके चलते कक्षा पहली से पांचवीं तक के सभी बच्चों की पढ़ाई एक ही छोटे कमरे में कराई जा रही है. इसमें भी बिजली और पंखों की सही व्यवस्था नहीं होने से मासूम छात्र-छात्राएं उमस के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

ग्रामीणों के मुताबिक, वर्ष 1958 में स्थापित इस स्कूल भवन की हालत लंबे समय से जर्जर बनी हुई है. करीब दो-तीन वर्ष पहले मरम्मत के नाम पर खपरैल की जगह टीन शेड लगाया गया था, लेकिन हाल ही में आई तेज आंधी, तूफान और बारिश के चलते वो भी उड़ गया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खोल दी.

स्कूल में बच्चे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था

भवन का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और छत पर लगे सीलिंग पंखे भी टूट गए. ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना स्कूल खुलने से कुछ दिन पहले हुई. यदि उस समय बच्चे स्कूल में मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था. उनका आरोप है कि मरम्मत कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया. मजबूत टीन, बेहतर पाइप और सुरक्षित निर्माण होता तो यह स्थिति नहीं बनती.

5 क्लास के बच्चे एक कमरे में पढ़ने को मजबूर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक कमरे में चल रही पांच कक्षाएं

स्कूल भवन के असुरक्षित होने के कारण कक्षा पहली से पांचवीं तक के सभी विद्यार्थियों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और शिक्षकों के सामने भी शिक्षण कार्य सुचारु रूप से संचालित करना बड़ी चुनौती बन गया है.

स्कूल परिसर निचले हिस्से में स्थित है. बारिश के दौरान परिसर में पानी भी भर जाता है, जिससे बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है. जलभराव के कारण दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है.- ग्रामीण

ग्रामीणों ने उठाई स्थायी समाधान की मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से स्कूल भवन की तत्काल मरम्मत या नए भवन के निर्माण की मांग की है. उनका कहना है कि वनांचल क्षेत्र के बच्चों को भी सुरक्षित और बेहतर शिक्षा का अधिकार है. यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है.

कलेक्टर ने कहा- व्यवस्था हो रही है

स्कूल भवन के सवाल पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि भवन विहीन या जर्जर भवन वाले स्कूलों का प्रस्ताव जा चुका है. कई स्कूल का निर्माण भी करा रहे हैं. फिलहाल गेदरा का भी देखेंगे कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके.