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स्वास्थ्य मंत्री ने बताया 'चालू है' लेकिन सच देखिये, उद्घाटन के इंतजार में खंडहर बन गया स्वास्थ्य केंद्र

नशेड़ियों का अड्डा बना: शाम होते ही उप स्वास्थ्य केंद्र में नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है. अब यह स्वास्थ्य केंद्र नहीं, नशा करने वालों का अड्डा बन गया है. यहां पर नशे से जुड़े सामानों के अवशेष भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं.

गायब होने दरवाजे-खिड़कियां: स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से बंद पड़े इस भवन को असामाजिक तत्वों ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है. लोग चोरी-छिपे स्वास्थ्य केंद्र से कुर्सी, बेसिन, दरवाजा, खिड़की और लोहे की ग्रिल तक उखाड़कर ले जा चुके हैं.

पचीरा गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल: जिले के रानीगंज प्रखंड अंतर्गत पचीरा गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. लाखों रुपये की लागत से करीब 6 वर्ष पूर्व तैयार यह स्वास्थ्य केंद्र कभी आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से बनाया गया था लेकिन उद्घाटन नहीं होने के कारण आज यह पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है.

अररिया: बिहार के अररिया में एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है, जो कभी चालू ही नहीं हुआ. नया मकान उद्घाटन के इंतजार में अब विरान हो चुका है. अब तो उसकी हालत इतनी जर्जर हो गई कि बिल्डिंग को सर्जरी करनी होगी लेकिन इसके लिए भी विभाग के पास पैसे नहीं हैं. ग्रामीण रोज जनप्रतिनिधि का चक्कर लगा रहे हैं और विधायक मंत्री और विभाग से पूछ रहे हैं, जबकि विभाग प्रक्रिया की मजबूरी बता रहे हैं.

स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं, ग्रामीण परेशान: ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत समय पर हो जाती तो इलाके के लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए भटकना नहीं पड़ता. हमलोगों के परिवार के किसी सदस्य बीमार पड़ते हैं तो करीब आठ किलोमीटर दूर स्थित रानीगंज रेफरल अस्पताल जाना पड़ता है.

चालू हुए बिना ही स्वास्थ्य केंद्र जर्जर (ETV Bharat)

"2017 में ये भवन बना था लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ आज तक. सब चीज उपलब्ध थी. गेट-ग्रिल सब लगा था. डॉक्टर भी कभी नहीं आया. अगर ये स्वास्थ्य केंद्र बन जाता तो बहुत आसान होता हमलोगों के लिए. अभी 8 किलोमीटर दूर रानीगंज जाना पड़ता है."- मो. नवरेज आलम, स्थानीय

पंचायत भवन में सीमित सेवा: ग्रामीण कहते हैं अगर यह उप स्वास्थ्य केंद्र यह चालू हो जाए तो पचीरा गांव सहित आसपास के गांव के लोगों को काफी सुविधा होगी. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्थानीय पंचायत भवन में ही सीमित सेवाएं दी जा रही हैं, जोकि नाकाफी है.

क्या बोले विधायक?: स्थानीय विधायक अविनाश मंगलम कहते हैं कि वह विभाग से लेकर मंत्री तक चक्कर लगा चुके हैं. विधानसभा में भी सवाल उठा चुके हैं लेकिन मंत्री को भी विभागीय अधिकारी ने गलत जानकारी देकर गुमराह कर दिया. दोबारा पत्र लिखा तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जांच के बाद मामले में कार्रवाई होगी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ.

रानीगंज विधायक अविनाश मंगलम (ETV Bharat)

"विधायक बनने से पहले भी मैंने विभाग को इस बारे में लिखा था. विधायक बनने के बाद विधानसभा में सवाल भी पूछा. जहां स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जवाब मिला कि स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है. 2020 में जब विभाग को स्वास्थ्य केंद्र को हैंड-ओवर कर दिया तो चल क्यों नहीं रहा. हमने दोबारा पत्र लिखा, तब मंत्री ने कहा कि इस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी."- अविनाश मंगलम, विधायक, रानीगंज

विधायक ने की कार्रवाई की मांग: अविनाश मंगलम कहते हैं कि रानीगंज अस्पताल के बाद सबसे सुंदर स्वास्थ्य केंद्र पचीरा गांव में ही बना है लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण ये बेकार पड़ा है. उन्होंने सरकार से मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. विधायक ने कहा कि आज की तारीख में यह केंद्र नशा का अड्डा बन गया है. स्मैक करने वालों ने इस पर कब्जा जमा लिया है.

विभाग के पास फंड की कमी: वहीं, इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम संतोष कुमार ने बताया कि उनके कार्यकाल में ही यह स्वास्थ्य केंद्र जर्जर स्थिति में था. इसे दोबारा चालू करने के लिए बड़े पैमाने पर मरम्मत और फंड की जरूरत है, जिस दिशा में प्रयास किया जा रहा है. हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पंचायत भवन में स्वास्थ्य कर्मी और जरूरी दवाईयां उपलब्ध करा दी गई हैं.

उप स्वास्थ्य केंद्र भवन (ETV Bharat)

"वो भवन एमएसडीपी योजना के तहत भवन निर्माण विभाग के द्वारा बनाया गया था. प्रभारी भी नए थे, हमलोगों के आने से पहले से जर्जर स्थिति में था. हमलोगों ने विजिट भी किया. दरवाजे-खिड़कियां सब चीज डाइमेज है. उसको रिनोवेट करने के लिए अच्छी राशि चाहिए. विभाग को सूचित करेंगे. अगर राशि मिलती है तो उसको शुरू करेंगे. तत्काल में हमलोग ने पंचायत भवन में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं पर हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात हैं."- संतोष कुमार, डीपीएम, स्वास्थ्य विभाग

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