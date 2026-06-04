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प्राइवेट हॉस्पिटल को टक्कर दे रहा नवापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र , अब ऑपरेशन थियेटर की भी मिली सुविधा

सरगुजा में प्राइवेट अस्पताल को टक्कर देने वाला नवापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है.

Lots of facilities in primary health center
नवापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 9:57 PM IST

4 Min Read
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सरगुजा : अंबिकापुर का एक छोटा सा प्राथमिक स्वाथ्य केंद्र अपनी व्यवस्थाओं और नवाचार के कारण एक बार फिर से चर्चाओं में है. कई उपलब्धियों के बाद इस अस्पताल में अब ऑपरेशन थियेटर की भी स्थापना की गई है. अस्पताल की उपलब्धियों को देखते हुए जिले के कलेक्टर ने पहल करते हुए यहां अब एक आपरेशन थियेटर की स्थापना करवाई है. अब इस अस्पताल में गर्भवती माताओं की नार्मल डिलीवरी के साथ-साथ सिजेरियन भी संभव हो सकेगा. इतना ही नही परिवार नियोजन के ऑपरेशन भी यहां किए जाएंगे.

प्राइवेट अस्पताल की लूट से परेशान हैं आम जनता

इस सेटअप के साथ यहां शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ साथ तीन गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी तैनात किए गए हैं. एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इतनी बड़ी इलाज की सुविधा होना ना सिर्फ अस्पताल के लिए एक उपलब्धि है बल्कि क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नही है. क्योंकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की भीड़ और प्राइवेट अस्पतालों की लूट के बीच ये अस्पताल एक बेहतर विकल्प के रूप में लोगों के बीच सेवा दे रहा है.

सरगुजा में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (ETV BHARAT)

मैं यहां पर पिछले डेढ़ माह से इलाज करा रही हूं.काफी अच्छी सुविधा है.अब ऑपरेशन थियेटर खुलने से प्रसूताओं की डिलिवरी भी हो सकेगी- सहाना बेगम, मरीज

अस्पताल एक लेकिन उपलब्धि अनेक

आपको बता दें कि नवापारा में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ बीते कई वर्ष से नए-नए नवाचार करते हैं. स्वास्थ्य केंद्र उत्कृष्ट काम करके अपना नाम रोशन करते हैं. आपको बता दें कि इस अस्पताल में पेल एंड पेल्येटिव की ओपीडी है, जहां कीमोथेरेपी की जाती है. मानसिक रोग, फिजियो थेरेपी, सहित सिकल सेल की भी ओपीडी यहां संचालित है.

upgraded with facility of operation theater
अब ऑपरेशन थियेटर की भी मिली सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कीमो और सिकल सेल का आलम ये है कि पड़ोसी राज्य झारखण्ड से भी यहां मरीज आते हैं. सिकलसेल का इलाज आज अगर देश भर में शुरू किया जा सका है तो उसका रोल मोडल भी नवापारा अस्पताल है -डॉ. शीला नेताम, प्रभारी पीएचसी नवापारा


कैसे पाई स्वास्थ्य केंद्र ने उपलब्धि ?
फरवरी 2022 में अंबिकापुर के इस अस्पताल में एक नवाचार सिकलसेल के इलाज पर किया गया, यहाँ के डाक्टरों ने हाइड्रोक्सी यूरिया नामक दवा के उपयोग से लोगों का इलाज शुरू किया. जिसमें बार-बार ब्लड चढ़ाने की समस्या पर सफलता हासिल की और फिर राज्य सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में माडल के रूप में शुरू किया. इस काम का प्रभाव ये रहा कि 1 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया. अब इस तरह से देश भर में सिकलसेल के मरीजों का उपचार किया जा रहा है. ये कहानी यही नही रुकी जब केंद्र सरकार ने देश भर में अस्पतालों का सर्वेक्षण कराया तो उसे NQAS कहा गया इस सर्वेक्षण में वर्ष 2022 में देश के बेस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शुमार हुआ.

Primary health centers of nawapara
नवापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हो सका अपग्रेड

इन सब उपलब्धियों के बीच इस अस्पताल में नियमित ओपीडी, टीकाकरण, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं की नियमित जांच और प्रसव से जुड़े काम भी किए जाते हैं. सोनोग्राफी के सुविधा भी इनके पास हैं और मितानिनों के माध्यम से यहां के डॉक्टर और नर्स प्रसव के मामलों की निगरानी करते हैं और नार्मल प्रसव करते थे. लेकिन अब आपरेशन से भी बच्चे का जन्म इस छोटे से अस्पताल में ही किया जा सकेगा. आपको बता दें कि पूर्व में ही राज्य सरकार ने इस प्राथमिक स्वस्थ केंद्र को अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करने की घोषणा कर दी है. लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का अधिकारिक पत्र आज तक जारी नही हो सका है.

Lots of facilities in primary health center
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ढेरों सुविधाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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