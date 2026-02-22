ETV Bharat / state

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मारपीट मामला, उमेश शर्मा काऊ के गनर ने दर्ज करवाया मुकदमा, जानिये वजह

देहरादून: प्राथमिक शिक्षा निदेशक मारपीट मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस मामले में विधायक उमेश शर्मा काऊ के गनर की एंट्री हो गई है. उमेश शर्मा काऊ के गनर की शिकायत के आधार थाना रायपुर में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

बता दें विधायक उमेश शर्मा काऊ के गनर कांस्टेबल सुशील रमोला ने शिकायत दर्ज कराई है कि रायपुर विधायक शनिवार की दोपहर को अपने विधायक क्षेत्र में ननूरखेड़ा शिक्षा निदेशालय आए,इनकी सुरक्षा में पीड़ित सुरक्षाकर्मी कांस्टेबल सुशील रमोला और कांस्टेबल सुधीर बहुगुणा साथ में थे. जिसमें स्थल क्षेत्र में रायपुर में खुले विद्यालय का नाम निशुल्क भूमि दान करने वालों के नाम पर करवाने के लिए अपने दिए पत्र के क्रम में प्रगति पूछने और शासन को भेजे पत्र की प्रति दिखाने और मांगने पर इनके साथ मौजूद लोगों ने शोरगुल करना शुरू कर दिया.

ये प्राय: इनके साथ बैठे रहते हैं. इनके द्वारा शुक्रवार भी भूमिदान करने वाले लोगों से दुर्व्यवहार किया गया. शनिवार को भी इनके एक व्यक्ति ने जिसने हाफ जैकेट पहनी थी ने फोन उठाकर विधायक की तरफ मारा. जिससे हम लोग बीच बचाव करने लगे. फोन विधायक के कंधे से लगकर नीचे गिरा. जिसके बाद वाद विवाद बढ़ गया.