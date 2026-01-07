ETV Bharat / state

विद्यालय विकास निधि नहीं मिली तो शिक्षक अपनी जेब से चला रहे स्कूल! झारखंड में प्राथमिक शिक्षा पर संकट

विद्यालय विकास निधि की राशि नहीं मिलने से झारखंड के कई स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित है.

Primary Teachers Association Demand
स्कूल में पढ़ाई करते बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 7, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची:झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में विद्यालय विकास निधि की राशि अब तक जारी नहीं की गई है. इस कारण शैक्षणिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है. हालात यह हैं कि कई विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और शिक्षक अपने पारिवारिक खर्च में कटौती कर स्कूल की बुनियादी जरूरतें पूरी करने को मजबूर हैं. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अनुसार विद्यालयों में बाल पंजी, कैश बुक, छात्र-शिक्षक उपस्थिति पंजी, मध्याह्न भोजन दैनिक पंजी, मीटिंग बुक, लेजर बुक सहित करीब 40–45 प्रकार के अनिवार्य रजिस्टरों की हर वर्ष खरीद आवश्यक होती है. इसके अलावा ब्लैकबोर्ड पर लिखने के लिए खल्ली, साफ-सफाई के लिए झाड़ू, शौचालय की सफाई सामग्री, हाथ धोने के लिए साबुन जैसी आवश्यक वस्तुएं भी इसी निधि से खरीदी जाती हैं, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में अब तक राशि नहीं मिलने से ये सभी व्यवस्था ठप पड़ती जा रही है.

एकल शिक्षक वाले स्कूलों की स्थिति चिंताजनक

सबसे चिंताजनक स्थिति एकल-शिक्षक वाले विद्यालयों की बताई जा रही है, जहां सीमित मानदेय पर कार्यरत पारा शिक्षक विद्यालय संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. निजी जीवन के खर्चों के साथ स्कूल की जरूरतें पूरी करना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है. इस कारण कई विद्यालयों की स्थिति दयनीय बनी हुई है. विकास निधि के अभाव में रंग-रोगन और मरम्मत का काम भी नहीं हो पा रहा है. जिससे कई स्कूल भवन जर्जर और गंदे नजर आने लगे हैं.

ब्लैकबोर्ड पर लिखने के लिए खल्ली भी नहीं

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा, शिक्षक अपनी सीमित क्षमता के अनुसार विद्यालयों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विकास निधि नहीं मिलने से हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं. यदि शीघ्र राशि जारी नहीं की गई तो खल्ली के अभाव में ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाई तक बंद हो सकती है. यह गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के साथ अन्याय होगा.

Primary Teachers Association Demand
रांची का सरकारी स्कूल. (फोटो-ईटीवी भारत)

विद्यालय विकास निधि राशि जारी करने की मांग

उन्होंने बताया कि सत्र समाप्त होने में अभी दो महीने शेष हैं, लेकिन कई विद्यालयों में बच्चों को दी गई पतली कॉपियां पहले ही खत्म हो चुकी हैं. अनेक बच्चे बिना स्कूल किट के पढ़ाई कर रहे हैं. मजबूरी में गरीब अभिभावक अपने स्तर से कॉपी और पेंसिल खरीदकर बच्चों को दे रहे हैं, ताकि पढ़ाई किसी तरह जारी रह सके. संघ का कहना है कि अब तक शिक्षक अपनी जेब से हजारों रुपये खर्च कर चुके हैं, बावजूद इसके विभाग का रवैया उदासीन बना हुआ है. संघ ने सरकार से अविलंब विद्यालय विकास निधि की राशि जारी करने की मांग की है, ताकि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को बचाया जा सके और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो.

ये भी पढ़ें-

झिझक से आत्मविश्वास के सफर में सरकारी स्कूल के बच्चों का हमराही बना ‘रांची स्पीक’, शिक्षा विभाग की सार्थक पहल

गौतम अडानी पहुंचे दिव्यांग स्कूल 'पहला कदम', 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा

राजधानी के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का हाल-बेहाल, स्टूडेंट ही पांच क्लास के बच्चों की लेती है क्लास!

TAGGED:

SCHOOLS IN JHARKHAND
PRIMARY TEACHERS ASSOCIATION DEMAND
NO DEVELOPMENT FUNDS IN SCHOOLS
विद्यालय विकास निधि की राशि
SCHOOL DEVELOPMENT FUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.