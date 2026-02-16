जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में बवाल, पुलिसकर्मी पर पुजारियों ने लगाया मारपीट का आरोप, धरने पर बैठे

जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में बवाल, पुलिसकर्मी पर पुजारियों ने लगाया मारपीट का आरोप, धरने पर बैठे

Published : February 16, 2026 at 4:18 PM IST
जयपुर: महाशिवरात्रि पर जब भक्त भगवान शंकर की उपासना कर रहे थे. उसी दौरान जयपुर के ऐतिहासिक ताड़केश्वर महादेव मंदिर में बवाल हो गया. पुजारियों का आरोप है कि महाशिवरात्रि की रात को माणक चौक थाने के एक एसआई ने पुजारियों और श्रद्धालुओं से मारपीट की. इस घटना के बाद आक्रोशित पुजारियों ने सोमवार को पुलिस को चार घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मंदिर के बाहर धरना शुरू कर दिया है. पुजारियों का कहना है कि मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी पर एक्शन नहीं लिया गया तो वे मंदिर बंद कर देंगे.
इस घटना के बाद सोमवार को पुलिस के उच्चाधिकारी और हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य भी मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया. हालांकि, पुजारी एसआई पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं. पुलिस प्रशासन बातचीत से इस विवाद का हल निकालने में जुटा है. फिलहाल, चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में पुलिस और पुजारियों के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है.
मुख्य दरवाजा बंद, छोटे दरवाजे से प्रवेश: आरोप है कि महाशिवरात्रि के दिन एक सब इंस्पेक्टर ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर पुजारियों के साथ धक्का-मुक्की की और अभद्र व्यवहार किया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें पुजारी और पुलिस अधिकारी के बीच तीखी बहस होती दिख रही है. इसके बाद मंदिर के पुजारियों ने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और बाहर धरने पर बैठ गए. हालांकि, फिलहाल दरवाजे के छोटे गेट से श्रद्धालुओं को प्रवेश करने दिया जा रहा है. पुजारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो मंदिर अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाएगा.
मंदिर का दरवाजा बंद करने की चेतावनी: मंदिर के पुजारी विक्रांत व्यास का कहना है कि महाशिवरात्रि पर चार प्रहर की विशेष पूजा का कार्यक्रम था और इसकी सूचना प्रशासन को पहले ही दे दी गई थी. उनका आरोप है कि पूजा के दौरान माणक चौक थाने के एक एसआई ने पुजारियों से और श्रद्धालुओं से धक्का-मुक्की और मारपीट की. आरोप है कि उन्होंने श्रद्धालुओं को धक्के मारकर बाहर निकाला. उनका कहना है कि एसआई पर कार्रवाई नहीं हुई तो मंदिर का मुख्य दरवाजा अनिश्चितकाल के लिए बंद करेंगे.
पुलिस अधिकारी बोले, जांच करवा रहे हैं: इधर, हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य का कहना है कि इसी एसआई के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली हैं. गोविंददेवजी मंदिर और ताड़केश्वर महादेव मंदिर में पहले भी उनके द्वारा धक्का-मुक्की करने की शिकायतें सामने आई थी. उन्होंने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. इधर, एडिशनल डीसीपी (उत्तर) नीरज पाठक का कहना है कि पुजारियों और पुलिस के बीच कोई गलतफहमी हुई और विवाद बढ़ गया. पुजारियों के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है. इस पूरे घटनाक्रम की जांच करवाई जा रही है.