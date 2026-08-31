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मंदिर के अंदर बैठे भगवान सब देख रहे हैं...गुस्से में रुद्रनाथ धाम के पुजारी, जानें किस बात की दी चेतावनी

चमोली: पंचकेदार के चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ धाम के कपाट 17 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होने हैं. कपाट बंद होने से पहले इन दिनों धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है. देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों से भी श्रद्धालु भगवान रुद्रनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

रुद्रनाथ धाम के पुजारी का वीडियो वायरल: इसी बीच धाम के मुख्य पुजारी हरिश्चंद्र भट्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह धाम में बढ़ रही अव्यवस्थाओं और कुछ गतिविधियों को लेकर नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं. पुजारी की नाराजगी का मुख्य कारण धाम की धार्मिक मर्यादा और पवित्रता को लेकर है. वायरल वीडियो में वह देवताओं के मिलन के दौरान धाम में हो रही गतिविधियों पर सवाल उठाते हैं.

मंदिर परिसर में अव्यवस्थाओं से हुए नाराज: उनका कहना है कि रुद्रनाथ जैसे पवित्र धाम में होटल खोलने जैसी बातें होना उचित नहीं है. उनका कहना है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं और लोगों को धाम की मान्यताओं और परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए.

शराब-मांस के सेवन पर भी जताई आपत्ति: मुख्य पुजारी का कहना है कि रुद्रनाथ धाम में अनावश्यक भीड़ बढ़ने के साथ व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ रहा है. उनके अनुसार कुछ लोग धाम की मर्यादा के विपरीत शराब और मांस का सेवन कर रहे हैं. उन्होंने इस तरह की गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे धाम की पवित्रता प्रभावित होती है.

पुजारी इससे पहले भी रुद्रनाथ में बढ़ती भीड़ और व्यवस्थाओं को लेकर अपनी चिंता जताते रहे हैं. उनका कहना है कि धार्मिक स्थल की पहचान और परंपराओं को बनाए रखते हुए ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए.