प्रयागराज में पुजारी की संदिग्ध हालात में मौत; मंदिर प्रांगण में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी
डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार का कहना है कि सूचना पर पुलिस टीम तत्काल एसीपी के नेतृत्व में पहुंची.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 3:46 PM IST
प्रयागराज : थरवई थाना क्षेत्र में मंदिर प्रांगण में मंगलवार को एक पुजारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. पुजारी का शव मंदिर प्रांगण में मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई है.
डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार का कहना है कि सूचना पर पुलिस टीम तत्काल एसीपी के नेतृत्व में पहुंची. साथ में फोरेंसिक टीम भी पहुंची. घटना स्थल की जांच में एक आधार कार्ड मिला है, जिसमें मृतका की पहचान जटाशंकर मिश्र (दयाल दास) के रूप में हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है.
ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी कि थरवई थाना क्षेत्र के मनसैता गांव स्थित प्राचीन मनकामेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी बाबा दयाल दास करीब 15 साल से भीमकुंड मंदिर में रह रहे थे. पूजा-पाठ के साथ मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी भी संभालते थे. मंदिर परिसर में पुजारी के शव मिलने की सूचना पर थरवई थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी सबूत जुटाए.
पुजारी की मौत के पीछे आपसी रंजिश, विवाद या कोई दूसरी वजह है, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है. आस-पास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है. साथ ही घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है, ताकि वारदात की असली वजह और इसमें शामिल लोगों का पता लगाया जा सके.
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