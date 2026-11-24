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प्रयागराज में पुजारी की संदिग्ध हालात में मौत; मंदिर प्रांगण में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

पुजारी (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : थरवई थाना क्षेत्र में मंदिर प्रांगण में मंगलवार को एक पुजारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. पुजारी का शव मंदिर प्रांगण में मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई है.

डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार का कहना है कि सूचना पर पुलिस टीम तत्काल एसीपी के नेतृत्व में पहुंची. साथ में फोरेंसिक टीम भी पहुंची. घटना स्थल की जांच में एक आधार कार्ड मिला है, जिसमें मृतका की पहचान जटाशंकर मिश्र (दयाल दास) के रूप में हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है.