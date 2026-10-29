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धनबाद में पुजारी की हत्या, गला घोंटकर चाकू से हमला की आशंका

धनबादः जिला के कतरास थाना क्षेत्र में एक पुरोहित की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. आमटांड़ स्थित उनके घर से मुन्ना पांडेय (करीब 50 से 55 वर्ष) का शव बरामद किया गया.

इस मामले की शुरुआती जांच में गला घोंटने के साथ चाकू से वार कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही कतरास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए बाघमारा एसडीपीओ अजित कुमार विमल ने भी घटनास्थल का जायजा लिया.

जानकारी देते बाघमारा एसडीपीओ (ETV Bharat)

मुन्ना पांडेय लिलोरी स्थान में रहकर पुरोहित का काम करते थे, आमटांड़ में वह अकेले रहते थे. घर के अंदर उनका शव मिलने के बाद हत्या की आशंका गहरा गई. प्रारंभिक जांच के दौरान उनके गले पर निशान और शरीर पर चाकू से वार किए जाने के संकेत मिले हैं. हालांकि, वारदात को किसने अंजाम दिया और इसके पीछे क्या वजह रही, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद बाघमारा एसडीपीओ अजित कुमार विमल घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर मामले की छानबीन शुरू की. मृतक के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है. पुलिस हत्या से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है. अब जांच पूरी होने और साक्ष्य सामने आने के बाद ही वारदात की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस का कहना है कि मामले का जल्द खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है.