मंदिर से चोरी के आरोप में पुजारी से मारपीट, पुजारी ने एससी–एसटी एक्ट की धाराओं में दर्ज करवाया मामला
पुलिस ने मंदिर पुजारी की पत्नी की रिपोर्ट पर 6 लोगों के खिलाफ एससी–एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया है.
Published : July 17, 2026 at 6:34 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के आसींद थाना क्षेत्र की बराणा गांव में खाकुल देव मंदिर के पुजारी विष्णु मेघवंशी ने ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए आसींद थाने में एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करवाया है. वहीं ग्रामीणों ने भी पुजारी पर मंदिर से पूजा का चंवर चुराने का आरोप लगाते हुए आसींद थाने में मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने परस्पर मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
आसींद थाना क्षेत्र के बराणा गांव स्थित खाकुल देव मंदिर के पुजारी विष्णु मेघवंशी की पत्नी सीता देवी ने आसींद थाने में दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उनके पति प्रतिदिन की तरह शुक्रवार को मंदिर में पूजा–अर्चना के लिए गए थे. इसी दौरान मंदिर परिसर में पहले से कुछ लोग मौजूद थे. उन्होंने उनके पति विष्णु को जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की. पुलिस ने इस मामले में पुजारी विष्णु मेघवंशी की पत्नी सीता की देवी की रिपोर्ट पर 6 लोगों के खिलाफ एससी–एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पढ़ें: एससी-एसटी कोर्ट का फैसला, दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
वहीं खाकुल देव मंदिर समिति से जुड़े ग्रामीण संपत जाट ने कहा कि बराणा गांव में वर्षों से खाकुल देव जी का मंदिर स्थित है. इस मंदिर के पुजारी विष्णु मेघवंशी ने गांव के बाहर ही उनके पिता की मूर्ति के पास नए मंदिर का निर्माण कर दिया है. जहां ग्रामीणों ने विष्णु मेघवंशी पर आरोप लगाते हुए कहा की दो दिन पूर्व मंदिर से चांदी चंवर व आरती चुरा ली. उसके बाद ग्रामीणों ने पुजारी से चंवर वापस ले लिया. इस दौरान मारपीट की है. हमने भी दूसरे पुजारी गोविंद वैष्णव की रिपोर्ट पर आसींद थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है.
पढ़ें: राजस्थान में दो साल में SC/ST एक्ट अत्याचार मामलों में आई गिरावट, सामने आए आंकड़े
इसी मंदिर पर पूर्व में अनाज चोरी का मामला सुर्खियों में रहा था. उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है और मंदिर की रिसीवर आसींद थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी हैं. ग्रामीण संपत जाट ने मंदिर के पुजारी विष्णु मेघवंशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में एक भक्त द्वारा कुआं खोदने पर मीठा पानी होने पर उन्होंने मंदिर में पानी चढ़ाया. उस पानी को पुजारी विष्णु मेघवंशी ने गलत बताया. इसी कारण ग्रामीणों में आक्रोश है. हमने परस्पर मामले दर्ज करवाए हैं. हमको न्यायपालिका व पुलिस पर पूरा भरोसा है.