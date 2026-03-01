ETV Bharat / state

जयपुर में एलजीबीटीक्यू समुदाय की प्राइड वॉक, हक और अधिकारों के लिए बुलंद की आवाज

राजधानी में शहीद स्मारक से शुरू हुई प्राइड वॉक एमआई रोड, अजमेरी गेट, न्यू गेट होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंची.

Pride Walk for the LGBTQ community
एलजीबीटीक्यू समुदाय की प्राइड वॉक (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 1, 2026 at 3:56 PM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर में रविवार को ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल समुदाय (एलजीबीटीक्यू) की ओर से प्राइड वॉक निकालकर अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद की गई. शहीद स्मारक से शुरू यह पैदल मार्च एमआई रोड, अजमेरी गेट, न्यू गेट होते हुए अल्बर्ट हॉल पहुंचा. इस मौके पर ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए काम करने वाले सोशल एक्टिविस्ट भी इस प्राइड वॉक में शामिल हुए और इस समुदाय के हक और अधिकारों की आवाज बुलंद की. इस बार यह 11वीं प्राइड वॉक है. आमतौर पर जनवरी में हर साल यह आयोजन होता है. इस बार मार्च में हुआ है.

'समावेशी समाज के लिए हर साल आयोजन': प्राइड वॉक से जुड़ी डॉ प्रीति चौधरी का कहना है कि आज की यह प्राइड वॉक एलजीबीटीक्यू समुदाय को समावेशी समाज में जोड़ने के लिए निकाली जा रही है. हर साल जयपुर में प्राइड मार्च का आयोजन किया जाता है. हर साल जनवरी में यह आयोजन होता है. इस बार मार्च में किया जा रहा है. उन्होंने बताया, जयपुर के साथ ही प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए हैं.

प्राइड वॉक उठी ये आवाज, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

Pride Walk begins at Martyrs' Memorial
शहीद स्मारक से शुरू हुई प्राइड वॉक (ETV Bharat Jaipur)

'समाज के अंग के रूप में मिले स्वीकार्यता': हम सब मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं कि इस समुदाय को उनके अधिकार मिलें. उन्होंने कहा कि इस समुदाय के मूलभूत अधिकारों को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है. उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए. इस समुदाय को तृतीय वर्ग के रूप में नहीं बल्कि समाज के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार्यता मिले. अपने अधिकारों के लिए इस समुदाय के लोग हर साल इकठ्ठा होते हैं.

Demanding rights at the Pride Walk
प्राइड वॉक में अधिकारों की मांग (ETV Bharat Jaipur)

अल्बर्ट हॉल पर हुआ समापन: आयोजन से जुड़ी पुष्पा माई का कहना है कि इस वर्ग की आवाज को कोई सुनना नहीं चाहता है. हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, यह बाद की बात है. पहले यह दुनिया इस बात को स्वीकार करे कि हम भी इंसान हैं. पहले हमें इंसान के रूप में स्वीकार्यता मिले, बाकि हम अपने आप कर पाएंगे. जयपुर में शहीद स्मारक से शुरू हुई इस प्राइड वॉक का समापन अल्बर्ट हॉल पर हुआ. रास्ते में जगह-जगह ट्रैफिक डायवर्ट किया गया. वहीं, प्राइड वॉक के दौरान पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा.

