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बिगड़ा रसोई का बजट: 15-20 दिन में ही कई सब्जियों के दाम 4 गुना तक बढ़े, धनिया पहुंचा 400 रुपए किलो

दुकान पर सब्जी खरीदते लोग ( ETV Bharat Bhartapur )

भरतपुर: शहर में सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की थाली का स्वाद और रसोई का बजट दोनों बिगाड़ दिए हैं. महज 15 से 20 दिनों के भीतर कई सब्जियों के दाम दोगुने ही नहीं, बल्कि चार गुना तक बढ़ गए हैं. सबसे अधिक उछाल धनिया और तोरई के भाव में देखने को मिला. धनिया 100 रुपए किलो से बढ़कर 400 रुपए किलो और तोरई 20 रुपए से 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है. लौकी, टमाटर, लहसुन, अदरक, टिंडा और शिमला मिर्च समेत अधिकांश सब्जियों के दामों में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. नतीजतन अब लोग पहले की तुलना में आधी मात्रा में सब्जियां खरीदकर काम चला रहे हैं, जबकि कई परिवारों ने महंगी सब्जियों की जगह दाल और अन्य विकल्पों का सहारा लेना शुरू कर दिया है. धनिया 100 से 400 और तोरई 20 से 80 रुपए किलो पहुंची: सब्जी विक्रेता प्रकाश सैनी ने बताया कि पिछले 15-20 दिनों में सब्जियों के भाव में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने बताया कि जो लौकी 30 रुपए किलो बिक रही थी, वह अब 60 रुपए किलो हो गई है. तोरई 20 रुपए किलो से बढ़कर 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है. सबसे ज्यादा उछाल धनिया में आया है, जो 100 रुपए किलो से बढ़कर 400 रुपये किलो बिक रहा है. प्रकाश ने बताया कि स्थानीय स्तर पर फिलहाल हरी सब्जियों की पर्याप्त पैदावार नहीं है. बारिश नहीं होने से खेतों में फसल सूख रही है. ऐसे में बाहर के राज्यों से सब्जियां मंगानी पड़ रही हैं, जिससे उनकी लागत काफी बढ़ जाती है. विक्रेताओं ने बताया क्यों बढ़े सब्जियों के दाम, देखें वीडियो (ETV Bharat Bharatpur) पढ़ें: महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बिजली-पानी की समस्या से निजात दिलाने को प्रदर्शन, सीमलवाड़ा में पहनी बल्बों की माला धनिया पहुंचा 400 रुपए किलो (ETV Bharat Bhartpur) टमाटर, अदरक, लहसुन और शिमला मिर्च भी महंगी: सब्जी विक्रेता निहाल सैनी ने बताया कि लगभग सभी सब्जियों के दाम बढ़े हैं. लहसुन 200 से 250 रुपए किलो और अदरक 200 से 250 रुपए किलो हो गई है. टिंडा और शिमला मिर्च भी 100 रुपए किलो से ऊपर बिक रही हैं. टमाटर, जो कुछ दिन पहले 40 रुपए किलो था, अब करीब 60 रुपए किलो बिक रहा है.