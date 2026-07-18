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बिगड़ा रसोई का बजट: 15-20 दिन में ही कई सब्जियों के दाम 4 गुना तक बढ़े, धनिया पहुंचा 400 रुपए किलो

सब्जी कारोबारियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर उत्पादन लगभग नहीं होने, बारिश की कमी के चलते अधिकांश सब्जियां बाहर से आ रही हैं.

People buying vegetables at a shop
दुकान पर सब्जी खरीदते लोग (ETV Bharat Bhartapur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 8:09 PM IST

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भरतपुर: शहर में सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की थाली का स्वाद और रसोई का बजट दोनों बिगाड़ दिए हैं. महज 15 से 20 दिनों के भीतर कई सब्जियों के दाम दोगुने ही नहीं, बल्कि चार गुना तक बढ़ गए हैं. सबसे अधिक उछाल धनिया और तोरई के भाव में देखने को मिला. धनिया 100 रुपए किलो से बढ़कर 400 रुपए किलो और तोरई 20 रुपए से 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है. लौकी, टमाटर, लहसुन, अदरक, टिंडा और शिमला मिर्च समेत अधिकांश सब्जियों के दामों में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. नतीजतन अब लोग पहले की तुलना में आधी मात्रा में सब्जियां खरीदकर काम चला रहे हैं, जबकि कई परिवारों ने महंगी सब्जियों की जगह दाल और अन्य विकल्पों का सहारा लेना शुरू कर दिया है.

धनिया 100 से 400 और तोरई 20 से 80 रुपए किलो पहुंची: सब्जी विक्रेता प्रकाश सैनी ने बताया कि पिछले 15-20 दिनों में सब्जियों के भाव में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने बताया कि जो लौकी 30 रुपए किलो बिक रही थी, वह अब 60 रुपए किलो हो गई है. तोरई 20 रुपए किलो से बढ़कर 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है. सबसे ज्यादा उछाल धनिया में आया है, जो 100 रुपए किलो से बढ़कर 400 रुपये किलो बिक रहा है. प्रकाश ने बताया कि स्थानीय स्तर पर फिलहाल हरी सब्जियों की पर्याप्त पैदावार नहीं है. बारिश नहीं होने से खेतों में फसल सूख रही है. ऐसे में बाहर के राज्यों से सब्जियां मंगानी पड़ रही हैं, जिससे उनकी लागत काफी बढ़ जाती है.

विक्रेताओं ने बताया क्यों बढ़े सब्जियों के दाम, देखें वीडियो (ETV Bharat Bharatpur)

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Coriander prices hit Rs 400 per kg
धनिया पहुंचा 400 रुपए किलो (ETV Bharat Bhartpur)

टमाटर, अदरक, लहसुन और शिमला मिर्च भी महंगी: सब्जी विक्रेता निहाल सैनी ने बताया कि लगभग सभी सब्जियों के दाम बढ़े हैं. लहसुन 200 से 250 रुपए किलो और अदरक 200 से 250 रुपए किलो हो गई है. टिंडा और शिमला मिर्च भी 100 रुपए किलो से ऊपर बिक रही हैं. टमाटर, जो कुछ दिन पहले 40 रुपए किलो था, अब करीब 60 रुपए किलो बिक रहा है.

Customer buying vegetables
सब्जियां खरीदता ग्राहक (ETV Bharat Bharartpur)

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बाहर से मंगानी पड़ रहीं सब्जियां: सब्जी कारोबारियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर उत्पादन लगभग नहीं होने, बारिश की कमी से फसलें प्रभावित होने और अधिकांश सब्जियां मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बेंगलुरु से मंगवाने के कारण कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है. परिवहन खर्च और अन्य लागत बढ़ने का असर भी सीधे खुदरा बाजार पर दिखाई दे रहा है. निहाल सैनी ने बताया कि शिमला मिर्च और गोभी हिमाचल प्रदेश से, टमाटर बेंगलुरु से तथा अन्य कई सब्जियां हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आती हैं. लंबी दूरी से आने के कारण परिवहन खर्च बढ़ जाता है, जिसका असर खुदरा कीमतों पर पड़ता है.

Ginger has also become expensive
अदरक भी हुई महंगी (ETV Bharat Bhartapur)

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पहले एक किलो खरीदते थे, अब आधा किलो: व्यापारियों का कहना है कि महंगाई का असर केवल कीमतों तक सीमित नहीं है, बल्कि बिक्री भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. पहले ग्राहक एक किलो सब्जी खरीदते थे, लेकिन अब आधा किलो या उससे भी कम मात्रा में खरीदकर काम चला रहे हैं. महंगी सब्जियों के कारण बाजार की खपत में भी बड़ी गिरावट आई है. दुकानदारों के अनुसार पहले जितनी बिक्री होती थी, अब उसका लगभग आधा कारोबार रह गया है.

हर सब्जी का भाव पूछकर हो रही खरीदारी: गृहणी रजनी मित्तल ने बताया कि अब पहले की तरह बिना सोचे-समझे सब्जियां खरीदना संभव नहीं है. हर सब्जी का भाव पूछने के बाद ही खरीदारी करनी पड़ती है. यदि पहले 250 ग्राम सब्जी लेते थे तो अब 150 से 200 ग्राम में ही काम चलाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सब्जियों के बढ़े हुए दामों ने मध्यमवर्गीय परिवारों का मासिक बजट बिगाड़ दिया है. ऐसे में कई बार सब्जियों की जगह दाल और अन्य खाद्य पदार्थों से भोजन तैयार करना पड़ रहा है. महंगाई के कारण रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है और खर्चों में संतुलन बनाना मुश्किल हो गया है.

व्यापारियों के अनुसार बढ़ती कीमतों के प्रमुख कारण:

  • स्थानीय स्तर पर हरी सब्जियों का उत्पादन कम होना.
  • पर्याप्त बारिश नहीं होने से फसल प्रभावित होना.
  • मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बेंगलुरु से सब्जियों की आपूर्ति.
  • परिवहन एवं अन्य लागत में बढ़ोतरी.

ऐसे बढ़े सब्जियों के दाम:

  • धनिया: पहले 100 रुपए किलो, अब 400 रुपए किलो
  • तोरई : पहले 20 रुपए किलो, अब 80 रुपए किलो
  • लौकी : पहले 30 रुपए किलो, अब 60 रुपए किलो
  • टमाटर : पहले 40 रुपए किलो, अब 60 रुपए किलो
  • शिमला मिर्च : पहले 60 रुपए किलो, अब 100 रुपए किलो

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