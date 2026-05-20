ओखला मंडी: 15 हजार से लेकर लाखों तक पहुंचे बकरों के दाम, महंगाई और गर्मी ने बढ़ाई व्यापारियों की परेशानी
भीषण गर्मी ने भी बकरा व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. तेज धूप के कारण मंडी में बकरों को संभालना चुनौती बनता जा रहा है.
Published : May 20, 2026 at 8:43 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बकरीद यानी ईद-उल-अज़हा से पहले ओखला मंडी में बकरों का बाजार सज चुका है. राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से व्यापारी अपने बकरे लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन इस बार सिर्फ महंगाई ही नहीं, भीषण गर्मी भी बकरा व्यापारियों और खरीदारों की परेशानी बढ़ा रही है. बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम, महंगा चारा और तेज गर्मी का असर सीधे बकरों की कीमतों और व्यापार पर दिखाई दे रहा है.
बता दें कि हर साल बकरीद के मौके पर करोड़ों रुपये का कारोबार होता है. पशुपालन और बकरा व्यापार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है. छोटे किसान और पशुपालक पूरे साल बकरों की परवरिश करते हैं और बकरीद के दौरान इन्हें बेचकर अच्छी कमाई की उम्मीद रखते हैं.
बकरा व्यापारी यासीन का कहना है कि महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग खरीदारी भी कर रहे हैं. उम्मीद है कि इससे व्यापारियों और पशुपालकों सभी को फायदा होगा, लेकिन इस बार महंगाई ने बाजार की रफ्तार पर असर डाला है.
व्यापारियों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट खर्च काफी बढ़ गया है. इसके अलावा चारा, दाना और पशुओं की देखभाल का खर्च भी पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया है, जिसका असर सीधे बकरों की कीमतों पर दिखाई दे रहा है.
भीषण गर्मी ने बढ़ाई व्यापारियों की परेशानी
वहीं भीषण गर्मी ने भी बकरा व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान के कारण मंडी में बकरों को संभालना चुनौती बनता जा रहा है. व्यापारी बकरों को ठंडा रखने के लिए पानी, पंखे और टेंट जैसी अतिरिक्त व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जिससे खर्च और बढ़ गया है. कई व्यापारियों का कहना है कि गर्मी की वजह से बकरे जल्दी थक रहे हैं और खरीदार भी दिन के समय मंडी में कम पहुंच रहे हैं.
मंडी में छोटे बकरे जहां 15 से 25 हजार रुपये तक बिक रहे हैं, वहीं अच्छी नस्ल और भारी वजन वाले बकरों की कीमत 50 हजार से लेकर लाखों रुपये तक पहुंच रही है. ऐसे में खरीदार मोलभाव करते नजर आ रहे हैं जबकि विक्रेता बढ़ती लागत का हवाला दे रहे हैं.
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