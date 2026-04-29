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यूपी में फ्लैट्स के घटेंगे दाम; वाराणसी और मऊ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, आवास विकास परिषद की बैठक में अहम फैसले

275 बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों को स्वीकृति, 7000 फ्लैट्स की कीमतें घटाने पर लगी मुहर.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 7:06 PM IST

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Updated : April 29, 2026 at 8:29 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की गुरुवार को प्रशासनिक भवन स्थित सभागार में 275वीं बोर्ड बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी गुरु प्रसाद ने की. इसमें प्रदेशभर में परिषद के करीब 7,000 फ्लैटों की कीमतें घटाने समेत कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी.

प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने बताया कि जनहित में सारे निर्णय लिए गए हैं. प्रदेश भर में ना बिकने वाले फ्लैट्स के दाम आवास विकास परिषद कम कर रहा है. 20 से 25% तक दाम कम किए जाएंगे, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और फ्लैट्स आसानी से बिक सकेंगे.

आवास विकास परिषद की बैठक.
आवास विकास परिषद की बैठक. (Photo Credit; Housing Development Council)

बजट और खर्च का ब्योरा: बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आय-व्यय का बजट पेश किया गया. कुल प्राप्ति 50,417.365 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. इसमें सबसे ज्यादा 2,00,466 लाख रुपये संपत्ति बिक्री से और 68,206 लाख रुपये डिपॉजिट कार्यों से आने की उम्मीद है. वहीं कुल व्यय 4,04,865 लाख रुपये तय किया गया. निर्माण, विकास और अनुरक्षण पर 70,263 लाख, डिपॉजिट कार्यों पर 75,027 लाख और भूमि अर्जन पर 1,92,715 लाख रुपये खर्च होंगे. इसमें अयोध्या के लिए 1,03,789 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.

7 हजार फ्लैटों के दाम होंगे कम: परिषद के लंबे समय से खाली पड़े करीब 7,000 फ्लैटों को बिक्री के लिए योग्य घोषित किया गया है. शासन की नई आदर्श कॉस्टिंग गाइडलाइंस 2025 के तहत इन फ्लैटों की कीमतों में कमी की जाएगी. दाम कितने घटेंगे, इसका फैसला गठित समिति के प्रस्ताव पर अगली बोर्ड बैठक में होगा.इससे मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

वाराणसी और मऊ की योजनाओं को हरी झंडी: बैठक में वाराणसी में प्रस्तावित जीटी रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के लिए 4.6870 हेक्टेयर भूमि के अर्जन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. यह जमीन योजना के एप्रोच मार्ग के लिए जरूरी थी.

इसके साथ ही वाराणसी की काशीद्वार योजना में 10 गांवों- पिंडरा, पिंडराई, समोगरा, बहुतरा, कैथोली, पुरारघुनाथपुर, बसनी, चकइंदर, जदूपुर और बेलवा की जमीन आपसी समझौते से खरीदने पर सहमति बनी. इस पर करीब 3,141 करोड़ रुपये खर्च होंगे. योजना का कुल क्षेत्रफल 374 हेक्टेयर है.पहले चरण में 7 गांवों के 270 हेक्टेयर पर काम शुरू होगा.

मऊ की गोरखपुर मार्ग भूमि विकास योजना के लिए भी 5 गांवों- सहरोज, रेवरीडीह, गोहम्मदपुर सहरोज, मेघई सहरोज और डाण्डीखारा से आपसी सहमति से जमीन खरीदने की मंजूरी दी गई. इस पर करीब 1,391 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है.

निजी बिजनेस पार्क योजना लागू होगी: बोर्ड ने प्रदेश सरकार के शासनादेश को अंगीकार करते हुए निजी बिजनेस पार्क योजना-2025 लागू करने का निर्णय लिया. इससे आईटी और व्यावसायिक ढांचे को बढ़ावा मिलेगा. इसी के तहत वृंदावन योजना सेक्टर-15 के आईटी सिटी भूखंड संख्या-15 का निस्तारण अब नई योजना के प्रावधानों के अनुसार होगा.

दो अफसरों पर कार्रवाई: आगरा में अवस्थापना निधि के तहत 8 करोड़ के टेंडरों में अनियमितता और ठेकेदारों से 18% की दर से करीब 1.25 करोड़ रुपये वसूलने के मामले में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता बीएस गुप्ता की पेंशन से जीवनभर 5% कटौती का फैसला हुआ.
वहीं इंदिरा नगर लखनऊ के व्यवसायिक भूखंड संख्या-7/5 की ई-नीलामी में लापरवाही के मामले में सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता गौतम कुमार की पेंशन से 10% कटौती का दंड तय किया गया.

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Last Updated : April 29, 2026 at 8:29 PM IST

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