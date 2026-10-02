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कानपुर में बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम; त्योहार पर बिगड़ेगा उपभोक्ताओं का बजट

कानपुर: त्यौहारों का सीजन शुरू होते ही बाजार में रौनक लौटने लगी है. इसी बीच कानपुर के कारोबारियों और दुकानदारों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है. 01 अक्टूबर से व्यावसायिक (कमर्शियल) LGP सिलेंडरों की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है.

यानी इस पर सीधे 62 रुपए बढ़ा दिए गए हैं. इसी तरह 19 किलो वाले 'एक्सट्रा तेज' सिलेंडर की कीमत भी 2,792.50 रुपए से बढ़कर 2,854.50 रुपए पहुंच गई है. इसमें भी 62 रुपए का इजाफा दर्ज हुआ है.

खान-पान के मुख्य धंधे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर अब और महंगा हो गया है. 01 सितंबर को जो सामान्य 19 किलो का सिलेंडर 2,770 रुपए में मिलता था, 01 अक्टूबर से उसकी कीमत बढ़कर 2,832 रुपए हो गई है.

जिला पूर्ति अधिकारी अंजनि कुमार सिंह ने बताया कि शहर में इस समय लगभग 11,774 लोग कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं. दामों में हुए इस इजाफे का सीधा असर अब रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकानों और छोटे-बड़े खान-पान के कारोबारियों की जेब पर पड़ेगा.

5 किलो FTL सिलेंडर भी हुए महंगे: छोटे स्टॉल लगाने वाले और कम खपत वाले दुकानदारों के काम आने वाले 5 किलो वाले सिलेंडरों पर भी महंगाई की मार पड़ी है. 5 किलो फ्री ट्रेड LPG (FTL) नया कनेक्शन, जो सितंबर में 1,891 रुपए का मिल रहा था, उसकी कीमत अक्टूबर में बढ़कर 1,906.50 रुपए हो गई है. यानी इस पर 15.50 रुपए अधिक चुकाने होंगे.

वहीं, 5 किलो FTL सिलेंडर के रिफिल की बात करें तो 770 रुपये वाला सिलेंडर अब 785.50 रुपए में मिलेगा. 10 किलो वाले एक्स्ट्रा लाइट सिलेंडर के भी भाव बदले हैं. आधुनिक और हल्के वजन वाले 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा लाइट कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है. 10 किलो एक्स्ट्रा लाइट फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) कनेक्शन की दर 1 सितंबर को 4,745 रुपए थी, जो अब 1 अक्टूबर से बढ़कर 4,781 रुपए यानी 36 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है.

वहीं इसके रिफिल की कीमत 1,564 रुपए से बढ़कर 1,595 रुपए कर दी गई है, जिससे इस पर 31 रुपये का अंतर आया है. त्यौहारी सीजन में बढ़ेगी लागतत्यौहारों के ठीक पहले हुई इस मूल्य वृद्धि से शहर के हजारों कारोबारियों का गणित गड़बड़ा गया है.

मिठाई और खान-पान के सामान तैयार करने में आने वाली लागत बढ़ना तय है. कानपुर के 11 हजार से अधिक व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए यह बढ़ोतरी त्यौहार के ऐन वक्त पर बड़ा झटका मानी जा रही है.

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