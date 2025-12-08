ETV Bharat / state

अलवर के प्याज की मांग बढ़ी: क्वालिटी में सुधार से भाव 800 रुपए प्रति मण तक पहुंचे

अलवर मंडी में प्याज की आवक और भाव में तेजी ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: लंबे इंतजार के बाद आखिर लाल प्याज उत्पादक किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई. बाहरी राज्यों में स्टॉक खत्म होने से अलवर के लाल प्याज की मांग बढ़ी और मंडी में आने वाली प्याज की क्वालिटी सुधरी है. मंडी में अब किसानों को 800 रुपए प्रति मण भाव मिल रहे हैं. हालांकि भाव में तेजी कितने दिन टिकेगी, इसका पता कुछ दिन बाद चलेगा. पिछले दिनों बाहरी राज्यों में मांग नहीं होने और प्याज की गुणवत्ता ठीक होने से किसानों को मंडी में पर्याप्त भाव नहीं मिल पा रहे थे. घाटा होने से गुस्साए कई किसानों ने अपनी फसल नदी नालों में फेंक दी. कुछ ने खड़ी फसल पर टैक्टर चला दिए. अभी जिले का प्याज 16 राज्यों में जा रहा है. अलवर प्याज मंडी के संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि कुछ दिन से तेजी से अफवाह फैली कि बांग्लादेश का बॉर्डर खुला है. इसके चलते अलवर मंडी में दो दिन से लाल प्याज दो से चार रुपए प्रति किलोग्राम तेज बिक रहा है. हालांकि भाव में तेजी की वास्तविक स्थिति क्या रहेगी, यह दो दिन बाद पता चलेगा. अलवर मंडी में सोमवार को प्याज की आवक अच्छी रही. किसानों को भाव भी अच्छे मिले. मंडी में सोमवार को 40 किलो प्याज के कट्टे के भाव 400 से 800 रुपए तक रहे. कई दिनों बाद लाल प्याज के भाव में तेजी आने से किसान खुश दिखे. उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में यदि मंडी में लाल प्याज के भाव 600 से 1000 रुपए मण तक टिकता है तो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा और जिले के किसान बड़े नुकसान से बच जाएंगे. अलवर के प्याज की मांग बढ़ी (ETV Bharat Alwar) पढ़ें:लाल प्याज के कम भाव से मायूस अलवर के किसानों की आस अब पीले सोने पर टिकी