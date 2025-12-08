अलवर के प्याज की मांग बढ़ी: क्वालिटी में सुधार से भाव 800 रुपए प्रति मण तक पहुंचे
जिले में कई दिन बाद प्याज उत्पादक किसानों के चेहरों पर मुस्कान दिखी. यहां से 16 राज्यों में प्याज की सप्लाई हो रही है.
Published : December 8, 2025 at 4:31 PM IST
अलवर: लंबे इंतजार के बाद आखिर लाल प्याज उत्पादक किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई. बाहरी राज्यों में स्टॉक खत्म होने से अलवर के लाल प्याज की मांग बढ़ी और मंडी में आने वाली प्याज की क्वालिटी सुधरी है. मंडी में अब किसानों को 800 रुपए प्रति मण भाव मिल रहे हैं. हालांकि भाव में तेजी कितने दिन टिकेगी, इसका पता कुछ दिन बाद चलेगा. पिछले दिनों बाहरी राज्यों में मांग नहीं होने और प्याज की गुणवत्ता ठीक होने से किसानों को मंडी में पर्याप्त भाव नहीं मिल पा रहे थे. घाटा होने से गुस्साए कई किसानों ने अपनी फसल नदी नालों में फेंक दी. कुछ ने खड़ी फसल पर टैक्टर चला दिए. अभी जिले का प्याज 16 राज्यों में जा रहा है.
अलवर प्याज मंडी के संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि कुछ दिन से तेजी से अफवाह फैली कि बांग्लादेश का बॉर्डर खुला है. इसके चलते अलवर मंडी में दो दिन से लाल प्याज दो से चार रुपए प्रति किलोग्राम तेज बिक रहा है. हालांकि भाव में तेजी की वास्तविक स्थिति क्या रहेगी, यह दो दिन बाद पता चलेगा. अलवर मंडी में सोमवार को प्याज की आवक अच्छी रही. किसानों को भाव भी अच्छे मिले. मंडी में सोमवार को 40 किलो प्याज के कट्टे के भाव 400 से 800 रुपए तक रहे. कई दिनों बाद लाल प्याज के भाव में तेजी आने से किसान खुश दिखे. उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में यदि मंडी में लाल प्याज के भाव 600 से 1000 रुपए मण तक टिकता है तो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा और जिले के किसान बड़े नुकसान से बच जाएंगे.
पढ़ें:लाल प्याज के कम भाव से मायूस अलवर के किसानों की आस अब पीले सोने पर टिकी
16 राज्यों को भाता अलवर का प्याज: प्याज मंडी संरक्षक सैनी ने बताया कि अलवर जिले का लाल प्याज हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम सहित 16 राज्यों में जाता है. इन दिनों लगभग सभी 16 राज्यों में अलवर से प्याज सप्लाई हो रहा है. मंडी में प्याज की बेहतरीन क्वालिटी आ रही है. दागी प्याज की आवक की शिकायत दूूर हो गई. अभी पुराने अलवर जिले की तीनों मंडियों में करीब सवा लाख कट्टे प्याज की आवक है, यानी प्रतिदिन सवा लाख मण आवक है. इस साल 64 हजार हैक्टेयर यानी ढाई लाख बीघा में लाल प्याज की फसल उगाई गई.
किसानों को राहत: सिलीसेढ़ क्षेत्र के किसान शेरसिंह गुर्जर ने बताया कि इस साल छह बीघा में प्याज की फसल बोई गई. सोमवार को 11 कट्टे प्याज मंडी लाए. 600 रुपए मण का भाव मिला. अब प्याज के अच्छे भाव मिल रहे हैं. अभी खेतों में प्याज की काफी फसल है. इसी तरह भाव मिले तो किसानों को लाभ होगा. पिछले दिनों किसानों को प्याज के भाव ढाई सौ से तीन सौ रुपए मण मिले, जिससे नुकसान उठाना पड़ा.
पढ़ें: 2.50 रुपए किलो लगाई प्याज की कीमत, निराश किसानों ने सूखी नदी में फेंके, बोले-जरूरतमंद ले जाएंगे
गुणवत्ता, रंग व आकार के चलते मांग: अलवर की लाल प्याज गुणवत्ता, रंग, स्वाद और आकार के कारण अन्य राज्यों में पसंद किए जाते हैंं. इस कारण अलवर के लाल प्याज की देश-विदेश में मांग रहती है. यही कारण है कि अलवर के किसानों को बीते कुछ सालों से प्याज के अच्छे भाव मिल रहे थे. इस साल शुरू में प्याज की गुणवत्ता सही नहीं होने से अच्छे भाव नहीं मिले. अब गुणवत्ता में सुधार से मंडी में आवक व भाव बढ़े. इससे किसानों को राहत मिली.