मुनगा और भिंडी ने लगाई सेंचुरी, कमल ककड़ी भी पहुंचा शतक के पार, टमाटर को बैक्टीरिया ने किया आउट

दरअसल दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में ही हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं. दुकानदारों का भी कहना है कि सर्दियों के मौसम में सब्जियों की आवक कम हो जाती है. जिसकी वजह से कीमतों में उछाल आता है. रायपुर सहित प्रदेश में बिकने वाली वाली ज्यादातर सब्जियों का उत्पादन यहीं पर होता है. आंकड़ों के मुताबिक बाजार में 70 फीसदी तक जो हरी सब्जियां मिलती हैं वो छत्तीसगढ़ में ही उगाई जाती हैं. 30 फीसदी के करीब ऐसी सब्जियां हैं जो बाहर से आती हैं.

रायपुर: चुनिंदा चीजों पर जीएसटी दरें खत्म होने से गृहणियों के घर का बजट जरुर थोड़ा बहुत काबू में आया है. लेकिन अब हरी सब्जियों के आसमान छूते दामों ने महिलाओं के घर का बजट बिगाड़ना फिर से शुरू कर दिया है. और तो और जो पेरेंट्स कभी अपने बच्चों से कहते थे, हरी सब्जियां रोज खाओ, इसमें सेहत का खजाना होता है, वहीं गार्जियन अब सब्जी मंडी में हरी सब्जियों का दाम पूछकर आगे बढ़ जा रहे हैं.

70 फीसदी हरी सब्जियों का उत्पादन प्रदेश में हो रहा

70 फीसदी तक हरी सब्जियों का उत्पादन करने के बाजवूज, इनके दाम हर साल बारिश और सर्दियों में आसमान पर पहुंच जाते हैं. थोक सब्जी विक्रेता बताते हैं कि कुछ सब्जियां छत्तीसगढ़ से बाहर भी भेजी जाती हैं. एक अनुमान के मुताबिक रायपुर के छोटे बड़े सभी सब्जी मंडी में लगभग 15 से 20 ट्रक सब्जी की आवक है. दुकानदारों का कहना है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते या फिर जनवरी के दूसरे सप्ताह में कीमतों में कमी आएगी.

मुनगा और भिंडी बने शतकवीर (ETV Bharat)

अक्सर होता है कि ठंड के दिनों में सब्जियों के दाम कम होते हैं. लेकिन इस साल परिस्थितिया विपरीत नजर आ रही हैं. पिछले साल से इस साल की तुलना करें तो, इस साल सब्जियों के दाम 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं. पिछले साल इसी समय टमाटर के दाम 10 रुपए प्रति किलोग्राम था, लेकिन आज यही टमाटर बाजार में 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है. सिर्फ टमाटर ही क्यों ज्यादातर हरी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं: टी श्रीनिवास रेड्डी, अध्यक्ष, राजधानी के थोक सब्जी मंडी

हरी सब्जियों के दाम निकाल रहे ग्राहकों के आंसू

थोक सब्जी मंडी के अध्यक्ष कहते हैं, लगभग सभी सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं. ठंड में आम उपभोक्ता को राहत मिलनी चाहिए लेकिन सब्जियों के दाम बढ़े होने से उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं. टी श्रीनिवास रेड्डी कहते हैं कि आज की तारीख में मुनगा (ड्रम स्टिक) प्रति किलोग्राम 200 से 250 रुपए बिक रहा है. भिंडी भी 100 के पार बाजार में मिल रहा है. थोक सब्जी मंडी के अध्यक्ष कहते हैं, जब दुकानदार को थोक में ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है तो वो ग्राहकों को कम कीमत पर कैसे दे सकता है.

कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस साल हरी सब्जियों की पैदावार कुछ कम हुई है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं. टमाटर की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि इस साल टमाटर में कीड़े लगने की शिकायत ज्यादा है, जिसकी वजह से टमाटर की कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है.

बाहर भेजी जाने वाली सब्जियां

छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाले हरी सब्जियां जिसमें टमाटर, लौकी, करेला, बरबटी, भाटा, खीरा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में सप्लाई की जाती हैं. वहीं छत्तीसगढ़ में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से रोजाना 15 से 20 ट्रक सब्जियां आती हैं.

करेला प्रति किलोग्राम 60 से 70 रुपए.

टमाटर प्रति किलोग्राम 60 से 70 रुपए.

प्रति किलोग्राम हरी मिर्च 40 से 50 रुपए.

धनिया प्रति किलोग्राम 30 से 40 रुपए.

आलू प्रति किलोग्राम 25 से 30 रुपए.

लहसुन प्रति किलोग्राम 120 से 140 रुपए.

खीरा प्रति किलोग्राम 30 से 40 रुपए.

सेमी प्रति किलोग्राम 60 से 80 रुपए.

बींस 100 से 120 रुपए.

बरबटी प्रति किलोग्राम 70 से 80 रुपए.

परवल प्रति किलोग्राम 70 से 80 रुपए.

नींबू प्रति नग 2 से ढाई रुपए.

लाल भाजी प्रति किलोग्राम 30 से 40 रुपए.

पालक भाजी प्रति किलोग्राम 40 से 50 रुपए.

फूल गोभी प्रति किलोग्राम 60 से 70 रुपए.

पत्ता गोभी प्रति किलोग्राम 30 से 40 रुपए.

लौकी प्रति किलोग्राम 25 से 30 रुपए.

कुंदरु प्रति किलोग्राम 40 से 50 रुपए.

मेथी भाजी प्रति किलोग्राम 40 से 50 रुपए.

शिमला मिर्च प्रति किलोग्राम 70 से 80 रुपए.

मटर प्रति किलोग्राम 60 से 70 रुपए.

गाजर प्रति किलोग्राम 40 से 50 रुपए.

मुनगा प्रति किलोग्राम 200 से 250 रुपए.

ढेंस (कमल ककड़ी) 120 से 140 रुपए प्रति किलोग्राम.

भटा प्रति किलोग्राम 40 से 50 रुपए.

गवार फली प्रति किलोग्राम 60 से 70 रुपए.

भिंडी प्रति किलोग्राम 100 से 120 रुपए.





