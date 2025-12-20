मालिक ने एक लाख से अधिक लगाई बकरे की कीमत, वजन एक क्विंटल से भी अधिक
बीटल नस्ल का बकरा इन दिनों बिलासपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है. इसका कारण उसका दाम है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 9:23 AM IST
बिलासपुर: पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक माने जाने वाले बकरी पालन ने अब मुनाफे और पहचान दोनों का नया रास्ता खोल दिया है. बिलासपुर जिला की उपतहसील भराड़ी की लढ़याणी पंचायत के ललवाण गांव से आई एक खबर ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है. यहां बीटल नस्ल के महज 15 माह के एक बकरे ने 95 हजार रुपये की ऊंची कीमत हासिल कर बकरी पालन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है.
खास बात यह है कि इस बकरे को पंजाब के एक व्यापारी ने खरीदा, जिसके बाद इसे केरल भेजा गया है, जहां अब यह एक ब्रीडिंग फार्म की शान बनेगा. जिला स्तर पर यह पहला मौका है जब किसी बकरे को इतनी बड़ी रकम में बेचा गया हो. इस उल्लेखनीय सफलता के पीछे गांव के युवा अश्विनी की मेहनत, समझदारी और लगन छिपी है. अश्विनी ने करीब दस माह पहले ही बकरी पालन की शुरुआत की थी, लेकिन उनके सही फैसलों और नियमित देखभाल ने उन्हें रिकॉर्ड बना देने वाली पहचान दिला दी.
25 हजार में खरीदा था बकरा
अश्विनी ने बताया कि 'बीटल नस्ल का यह बकरा उन्होंने पंजाब के पटियाला के नजदीक कराला कस्बे से मात्र 25 हजार रुपये में खरीदा था. उस समय बकरे की उम्र करीब पांच माह थी. खास बात यह रही कि उन्होंने बकरे के पालन-पोषण में किसी भी तरह का महंगा या बाजारू चारा नहीं दिया. घर में उगने वाले गेहूं, बाजरा, जौ और हरी घास से ही उसका पोषण किया गया. नियमित देखभाल, संतुलित आहार और सही समय पर निगरानी का नतीजा यह रहा कि महज दस माह में बकरे ने आकर्षक कद-काठी और शानदार वजन हासिल कर लिया. वर्तमान में इस बकरे की ऊंचाई चार फीट से अधिक और वजन करीब 130 किलोग्राम है, जो बीटल नस्ल के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है.'
जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान
अश्विनी ने बताया कि शुरुआत में बकरे की कीमत 1 लाख 20 हजार रुपये तय की थी, लेकिन भविष्य में खरीदारों के साथ भरोसेमंद और लंबे व्यावसायिक संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से इसे 95 हजार रुपये में ही बेच दिया. इससे पहले यह बकरा जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी हासिल कर चुका था, जिसके बाद इसकी मांग और तेजी से बढ़ गई थी.
बकरे के मालिक अश्विनी का कहना है कि बकरी पालन आज के समय में युवाओं के लिए एक बेहतरीन स्वरोजगार का साधन बन सकता है. कम पूंजी में शुरू होने वाला यह व्यवसाय यदि सही तरीके, धैर्य और मेहनत से किया जाए, तो अच्छा मुनाफा दे सकता है. उन्होंने युवाओं से नशे और गलत रास्तों से दूर रहकर बकरी पालन जैसे उत्पादक व्यवसाय अपनाने की अपील की. उनका मानना है कि इससे न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश मिलेगा.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में वक्फ बोर्ड के गठन का मामला, हाईकोर्ट का केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस