मालिक ने एक लाख से अधिक लगाई बकरे की कीमत, वजन एक क्विंटल से भी अधिक

बिलासपुर: पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक माने जाने वाले बकरी पालन ने अब मुनाफे और पहचान दोनों का नया रास्ता खोल दिया है. बिलासपुर जिला की उपतहसील भराड़ी की लढ़याणी पंचायत के ललवाण गांव से आई एक खबर ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है. यहां बीटल नस्ल के महज 15 माह के एक बकरे ने 95 हजार रुपये की ऊंची कीमत हासिल कर बकरी पालन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है.

खास बात यह है कि इस बकरे को पंजाब के एक व्यापारी ने खरीदा, जिसके बाद इसे केरल भेजा गया है, जहां अब यह एक ब्रीडिंग फार्म की शान बनेगा. जिला स्तर पर यह पहला मौका है जब किसी बकरे को इतनी बड़ी रकम में बेचा गया हो. इस उल्लेखनीय सफलता के पीछे गांव के युवा अश्विनी की मेहनत, समझदारी और लगन छिपी है. अश्विनी ने करीब दस माह पहले ही बकरी पालन की शुरुआत की थी, लेकिन उनके सही फैसलों और नियमित देखभाल ने उन्हें रिकॉर्ड बना देने वाली पहचान दिला दी.

25 हजार में खरीदा था बकरा

अश्विनी ने बताया कि 'बीटल नस्ल का यह बकरा उन्होंने पंजाब के पटियाला के नजदीक कराला कस्बे से मात्र 25 हजार रुपये में खरीदा था. उस समय बकरे की उम्र करीब पांच माह थी. खास बात यह रही कि उन्होंने बकरे के पालन-पोषण में किसी भी तरह का महंगा या बाजारू चारा नहीं दिया. घर में उगने वाले गेहूं, बाजरा, जौ और हरी घास से ही उसका पोषण किया गया. नियमित देखभाल, संतुलित आहार और सही समय पर निगरानी का नतीजा यह रहा कि महज दस माह में बकरे ने आकर्षक कद-काठी और शानदार वजन हासिल कर लिया. वर्तमान में इस बकरे की ऊंचाई चार फीट से अधिक और वजन करीब 130 किलोग्राम है, जो बीटल नस्ल के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है.'