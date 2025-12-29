ETV Bharat / state

पूर्व की सरकारों ने सिंहस्थ में गंदे पानी से कराया स्नान, सीएम मोहन यादव ने उठाए सवाल

मुख्यमंत्री का बयान: भारत माता की जय, भाड़ में जाएं सब की तर्ज पर पूर्व की सरकारों ने सिंहस्थ में गंदे पानी से स्नान कराया.

भागवत कथा के दौरान डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 8:27 PM IST

इंदौर: उज्जैन सिंहस्थ की तैयारी के पहले ही शिप्रा जल की शुद्धि को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने अपनी ही पूर्व सरकारों पर सवाल उठाया है. इंदौर के सांवेर तहसील के चित्तौड़ा गांव में आयोजित भागवत कथा के दौरान डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने 2007 और 2016 और उसके पहले के सिंहस्थ में खान नदी के गंदे पानी से स्नान कराया. लेकिन अब मोहन यादव सरकार में सिंहस्थ के दौरान साधु-संतों और श्रद्धालुओं को पवित्र क्षिप्रा के नदी के जल से ही स्नान कराया जाएगा.

पूज्य संत कमल किशोर नागर की भागवत कथा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव

आज पूज्य संत कमल किशोर नागर की भागवत कथा आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रदालुओं को संबोधित करते हुए कहा, जिस तरह से इंदौर और सांवेर के कई घरों का गंदा पानी खान नदी में होते हुए शिप्रा में मिलता था. अब उस नाले के पानी को हमने गंभीर नदी में डायवर्ट कर दिया है.

डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

शिप्रा में सिंहस्थ के दौरान शुद्ध स्नान हो उसको लेकर हमने वर्षा के पानी को एक तालाब में इकट्ठा किया है. सिंहस्थ के दौरान उसी तालाब के जल को शिप्रा नदी में छोड़ा जाएगा और इस पानी से ही सिंहस्थ में शुद्ध स्नान होगा.

भागवत कथा के दौरान डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

सीएम ने कहा, हमने इस बार श्रद्धालुओं को शिप्रा के जल से ही स्नान कराने का संकल्प लिया है

इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान जिस तरह से सिंहस्थ में स्नान होते थे उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा शिप्रा में नर्मदा के जल से स्नान करने को लेकर साधु संतों का कहना था कि जब उज्जैन में भी नर्मदा जल से स्नान करना है तो यहां आने का क्या मतलब? यह तो ओमकारेश्वर जाकर भी किया जा सकता है. इसलिए हमने इस बार शिप्रा के जल से ही स्नान कराने का संकल्प लिया है.

गौरतलब है 2007 और 2016 में शिवराज सरकार के दौरान शिप्रा शुद्धिकरण अभियान के तहत खान नदी के दूषित जल को साफ करके शिप्रा प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित किया था. इसके अलावा नर्मदा के जल को भी सीधे शिप्रा नदी में प्रवाहित किया था जिससे कि साधु-संत और श्रद्धालु शुद्ध जल में स्नान कर सकें. उस दौरान भी संतों ने इस बात का जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन तब शिवराज सरकार ने इसे अनसुना कर दिया था. हालांकि अब मोहन सरकार साधु संतों की सहमति के बाद ही शिप्रा जल से सिंहस्थ में स्नान कराने की तैयारी कर चुकी है.

