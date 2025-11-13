भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती; सीएम योगी बोले- हमारी सरकार में SC/ST तक पहुंच रहा सभी योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारी सरकार की सभी योजनाएं अनुसूचित जाति, जनजाति लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही हैं.
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वर्ष हमारे हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है. यह वर्ष भारत शिल्पी लौह पुलिस सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पूरे होने का वर्ष है. यह वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष है. यह वर्ष वंदेमातरम् गीत के 150 वर्ष पूरे होने का है.
सीएम योगी ने कहा कि याद करिए 31 अक्टूबर 1875 को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म होता है. 15 नवंबर 1875 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है. यह वर्ष भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150वें वर्ष में प्रवेश करने का वर्ष है.
यह अमरगीत जिसने भारत के जन चेतना को जागृत करते हुए भारत की स्वाधीनता को नया मंत्र दिया था. यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू हुए जनजाति भागीदारी उत्सव के शुभारंभ अवसर पर कहीं. सीएम ने 'जनजाति भागीदारी उत्सव' में पारंपरिक जनजातीय शिल्पकला का भी अवलोकन किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है. जनजाति समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में कम है. लेकिन मुझे अब देखकर खुशी होती है, कि पहले सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी की सीटें पूरी नहीं भरी जाती थीं.
हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की और पुलिस भर्ती में हमने देखा कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी. वह सभी सीटें अनुसूचित जाति के युवाओं के माध्यम से ही भरी गई हैं. कोई भी सीट खाली नहीं थी.
इससे पता चलता है, कि आज यूपी में उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है. उनकी भागीदारी बढ़ी है. पहले शासन की योजनाओं में उनको उनके हिस्से का लाभ नहीं पहुंच पाता था. अब उन तक सभी लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार में हो रहा है.
भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती: धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में 'जनजाति भागीदारी उत्सव' का शुभारंभ हुआ. 6 दिवसीय यह महोत्सव 13 से 18 नवंबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हो रहा है. पूरे सप्ताह राजधानी लखनऊ जनजातीय रंगों से सजी है.
1090 चौराहे से भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली गई. इसमें देश भर की जनजातियों के लोकनृत्य, पारंपरिक परिधान, मुखौटे और वाद्ययंत्र झांकियों के रूप में दिखाई दिए. अरुणाचल प्रदेश इस आयोजन का सह-आमंत्रित राज्य है, जो पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत कर रहा है.
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के प्रांगण में जनजातीय शिल्प मेला, लोकनृत्य, लोकगीत प्रस्तुतियां, मुखौटा प्रदर्शनी, धरती आबा नाटक और माटी कला प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र है.
साथ ही जनजातीय व्यंजनों का जेवनार (फूड फेस्ट) से भी आगंतुकों को वनवासी समाज के परंपरागत स्वाद संस्कृति से परिचित कराया जा रहा है. सुबह 11 बजे से मेला और प्रदर्शनी शुरू हो चुकी है. प्रतिदिन शाम 5 से 9 बजे तक सांस्कृतिक संध्या में देश के 18 राज्यों के 600 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे.
