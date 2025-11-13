ETV Bharat / state

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती; सीएम योगी बोले- हमारी सरकार में SC/ST तक पहुंच रहा सभी योजनाओं का लाभ

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वर्ष हमारे हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है. यह वर्ष भारत शिल्पी लौह पुलिस सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पूरे होने का वर्ष है. यह वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष है. यह वर्ष वंदेमातरम् गीत के 150 वर्ष पूरे होने का है. सीएम योगी ने कहा कि याद करिए 31 अक्टूबर 1875 को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म होता है. 15 नवंबर 1875 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है. यह वर्ष भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150वें वर्ष में प्रवेश करने का वर्ष है. यह अमरगीत जिसने भारत के जन चेतना को जागृत करते हुए भारत की स्वाधीनता को नया मंत्र दिया था. यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू हुए जनजाति भागीदारी उत्सव के शुभारंभ अवसर पर कहीं. सीएम ने 'जनजाति भागीदारी उत्सव' में पारंपरिक जनजातीय शिल्पकला का भी अवलोकन किया. सीएम योगी बोले- हमारी सरकार में SC/ST तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ. (Video Credit: ETV Bharat) मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है. जनजाति समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में कम है. लेकिन मुझे अब देखकर खुशी होती है, कि पहले सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी की सीटें पूरी नहीं भरी जाती थीं. हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की और पुलिस भर्ती में हमने देखा कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी. वह सभी सीटें अनुसूचित जाति के युवाओं के माध्यम से ही भरी गई हैं. कोई भी सीट खाली नहीं थी.