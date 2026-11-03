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दीपावली पर उल्लुओं की सुरक्षा के लिए कानपुर में 'हाई अलर्ट'

शिकारियों पर नजर ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: दीपावली पर्व में अब महज कुछ दिनों का समय बचा है. ऐसे में जहां लोग अपने घरों को सजाने की तैयारियां कर रहे हैं, वहीं इस खास रोशनी के पर्व पर तंत्र विद्या का भी कई लोग प्रयोग शुरू कर देते हैं. ऐसे में वन विभाग के अफसर को एक बात की चिंता सबसे ज्यादा सताती है और वह उल्लू पक्षी के अधिक से अधिक शिकार को लेकर रहती है.

उल्लुओं की सुरक्षा के लिए कानपुर में 'हाई अलर्ट' (Photo Credit: ETV Bharat) शिकारियों पर नजर: वन विभाग के अफसर का कहना है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि दीपावली पर उल्लू पूजा करना शुभ होता है. इसके चलते लोग जो हैं शिकारियों से उल्लू पक्षी की खरीदारी करते हैं. हालांकि इस साल उल्लू का कोई शिकार न कर सके इसके लिए वन विभाग की ओर से अफसर ने पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं.

शिकारियों पर रखी जा रही पैनी नजर (Photo Credit: ETV Bharat) कानपुर में पक्षियों का शिकार पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहे इसके लिए शहर के अलावा बिधनू, बिल्हौर, घाटमपुर में टास्क फोर्स का गठन किया गया है. दीपावली तक यहां वन विभाग के अफसरों द्वारा लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा.- आकांक्षा जैन, डीएफओ, कानपुर कानपुर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई (Photo Credit: ETV Bharat)