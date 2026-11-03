दीपावली पर उल्लुओं की सुरक्षा के लिए कानपुर में 'हाई अलर्ट'
कानपुर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, शिकारियों पर रखी जा रही पैनी नजर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 4:35 PM IST
कानपुर: दीपावली पर्व में अब महज कुछ दिनों का समय बचा है. ऐसे में जहां लोग अपने घरों को सजाने की तैयारियां कर रहे हैं, वहीं इस खास रोशनी के पर्व पर तंत्र विद्या का भी कई लोग प्रयोग शुरू कर देते हैं. ऐसे में वन विभाग के अफसर को एक बात की चिंता सबसे ज्यादा सताती है और वह उल्लू पक्षी के अधिक से अधिक शिकार को लेकर रहती है.
शिकारियों पर नजर: वन विभाग के अफसर का कहना है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि दीपावली पर उल्लू पूजा करना शुभ होता है. इसके चलते लोग जो हैं शिकारियों से उल्लू पक्षी की खरीदारी करते हैं. हालांकि इस साल उल्लू का कोई शिकार न कर सके इसके लिए वन विभाग की ओर से अफसर ने पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं.
कानपुर में पक्षियों का शिकार पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहे इसके लिए शहर के अलावा बिधनू, बिल्हौर, घाटमपुर में टास्क फोर्स का गठन किया गया है. दीपावली तक यहां वन विभाग के अफसरों द्वारा लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा.- आकांक्षा जैन, डीएफओ, कानपुर
जोन वाइज सुरक्षा चक्र: पूरे शहर को कर अलग-अलग जोन में बांटा गया है. जिसमें क्षेत्रवार अफसरों को इस बात का जिम्मा सौंपा गया है कि वह शिकारियों पर पूरी तरीके से नजर रखेंगे, और अगर कहीं उल्लू का शिकार होता है तो फौरन ही सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे. इस पूरे मामले को लेकर कानपुर की डीएफओ आकांक्षा जैन ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही कानपुर में जब अफसरों की टीम के सदस्यों ने परेड बाजार, अशोक नगर, बाकरगंज और बगाही क्षेत्र में छापेमारी की तो पांच नीलकंठ पक्षियों को पकड़ा गया. उन्होंने बताया कि उल्लू को वन्य जीव इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जोखिम लुफ्तहांसा प्रजाति के रूप में चिह्नित किया गया है. उल्लू का दीपावली पर अवैध रूप से शिकार व व्यापार होता है. मगर अब इस पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली गई है.
यह भी पढ़ें: बंदर अटैक:यूपी के इस जिले में 6 महीने में 919 लोग अस्पताल पहुंचे