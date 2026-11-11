Prevention of Air Pollution : सड़क किनारे पक्के फुटपाथ से धूल कणों पर नियंत्रण, जोधपुर में खर्च हुए 127 करोड़
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2025-26 के आंकड़ों में जोधपुर की स्थिति में सुधार हुआ है.
Published : November 11, 2026 at 2:05 PM IST
जोधपुर: शहर की सड़कों के पास खुली जमीन पर सिमेंट केब्लॉक व पेवर शोल्डर फुल पाथ बनाने का असर सामने आने लगा है. इससे धूल की कमी होने से हवा में इसके कण भी कम मात्रा में जा रहे हैं, जिसके चलते जोधपुर की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. हालांकि, इसके साथ अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं. इससे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2025-26 के आंकड़ों में जोधपुर की स्थिति में सुधार हुआ है.
2024-25 में जहां जोधपुर का स्थान 35वें नंबर था, वह अब सुधर कर 24 पर आ गया है. जोधपुर कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि सूर्यनगरी में (NCAP) के तहत छह-सात सालों में 100 करोड़ रुपए की लागत से अधिक के कार्य हुए हैं. यह क्रम लगातार जारी है. शहर की मुख्य सड़कों के बाद अब गलियों में भी काम शुरू हो गया है.
धूल के कणों से प्रदूषण : जोधपुर देश के प्रदूषित शहरों में गिना जाता रहा है. इसकी प्रमुख वजह यहां धूल की मौजूदगी है, जिसके महीन कण प्रदूषण की गणना में आते हैं. पिछले छह सालों में हुए काम से इसमें कमी आई है. पार्टिकुलेट मैटर 10 (PM10) जो बहुत बारिक होते हैं, हवा में इनकी मौजूदगी होती है जो श्वास के साथ अंदर जा सकते हैं. जोधपुर में पीएम 1 की मौजूदगी का पता लगाने वाले लाचू कॉलेज के डॉ. पुनित सारस्वत का कहना है कि धूल पर नियंत्रण होने से जोधपुर के प्रदूषण की समस्या का समाधान संभव है. इससे ही जोधपुर प्रदूषित शहरों में गिना जाता है.
पढे़ं : बढ़ते AQI ने बढ़ाई राजस्थान की चिंता: श्रीगंगानगर बना प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें भिवाड़ी और जयपुर का हाल
11 स्थानों का सुधार, PM10 में भी कमी : शहर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश के 48 शहरों में जोधपुर की रैंकिंग वर्ष 2024-25 के 35वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2025-26 में 24वें स्थान पर पहुंच गई है. इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025-26 तक PM10 के स्तर में आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में 40 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित था. इसके मुकाबले अब तक लगभग 31 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. PM10 का स्तर 167 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटकर 115 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रह गया है.
साफ हवा के लिए 127 करोड़ हुए खर्च : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वर्ष 2019-20 से अब तक जोधपुर को अब तक 178.86 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है. जिसमें से 127.58 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. इसके अंतर्गत सड़क सुधार एवं धूल नियंत्रण, हरित क्षेत्रों का विकास, मियावाकी पद्धति से पौधारोपण, यातायात जंक्शनों में सुधार, फुटपाथ निर्माण एवं जन-जागरूकता जैसी गतिविधियां संचालित की गई हैं. इसके शेष रहे कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रशासन काम कर रहा हैं. जिसके तहत अधिकारियों को नियमित समीक्षा करने को कहा गया है.
पढ़ें : हाई AQI और हाई ब्लड प्रेशर के बीच क्या है संबंध, जानें कैसे ये फेफड़े के साथ-साथ हार्ट हेल्थ पर इसका असर
अब निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण पर जोर : जोधपुर की हवा में प्रदूषण की प्रमुख कारण हवा में मौजूद धूल के महीन कण हैं. जिला प्रशासन इसे रोकने के लिए अब शहर में होने वाले बड़े निर्माण कार्यों पर धूल नियंत्रण करवाने को लेकर सक्रिय हुआ है. संबंधित विभागों को निर्माण एवं विकास कार्यों के दौरान निर्धारित धूल नियंत्रण उपायों (Dust Mitigation Measures) की अनिवार्य पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. जिससे वायु प्रदूषण में कमी लाने के साथ शहर की वायु गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जा सके.
गलियों में अभी भी धूल की परेशानी : शहर की प्रमुख सड़कों पर भले ही काम हो रहे हैं, लेकिन शहर की कई प्रमुख कॉलोनियों व गलियों में आज भी सड़कों के किनारे तीन से चार फिट कच्ची धूल मौजूद हैं. जिन्हें सिमेंट ब्लॉक या पेव्ड शोल्डर में बदलने पर ही सुधार संभव है. इसको लेकर कलेक्टर ने नगर निगम से सर्वे कर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं.