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Prevention of Air Pollution : सड़क किनारे पक्के फुटपाथ से धूल कणों पर नियंत्रण, जोधपुर में खर्च हुए 127 करोड़

सड़क किनारे पक्के फुटपाथ से धूल कणों पर नियंत्रण... ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर की सड़कों के पास खुली जमीन पर सिमेंट केब्लॉक व पेवर शोल्डर फुल पाथ बनाने का असर सामने आने लगा है. इससे धूल की कमी होने से हवा में इसके कण भी कम मात्रा में जा रहे हैं, जिसके चलते जोधपुर की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. हालांकि, इसके साथ अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं. इससे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2025-26 के आंकड़ों में जोधपुर की स्थिति में सुधार हुआ है.

2024-25 में जहां जोधपुर का स्थान 35वें नंबर था, वह अब सुधर कर 24 पर आ गया है. जोधपुर कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि सूर्यनगरी में (NCAP) के तहत छह-सात सालों में 100 करोड़ रुपए की लागत से अधिक के कार्य हुए हैं. यह क्रम लगातार जारी है. शहर की मुख्य सड़कों के बाद अब गलियों में भी काम शुरू हो गया है.

जोधपुर की हवा की गुणवत्ता में सुधार... (ETV Bharat Jodhpur) धूल के कणों से प्रदूषण : जोधपुर देश के प्रदूषित शहरों में गिना जाता रहा है. इसकी प्रमुख वजह यहां धूल की मौजूदगी है, जिसके महीन कण प्रदूषण की गणना में आते हैं. पिछले छह सालों में हुए काम से इसमें कमी आई है. पार्टिकुलेट मैटर 10 (PM10) जो बहुत बारिक होते हैं, हवा में इनकी मौजूदगी होती है जो श्वास के साथ अंदर जा सकते हैं. जोधपुर में पीएम 1 की मौजूदगी का पता लगाने वाले लाचू कॉलेज के डॉ. पुनित सारस्वत का कहना है कि धूल पर नियंत्रण होने से जोधपुर के प्रदूषण की समस्या का समाधान संभव है. इससे ही जोधपुर प्रदूषित शहरों में गिना जाता है. पढे़ं : बढ़ते AQI ने बढ़ाई राजस्थान की चिंता: श्रीगंगानगर बना प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें भिवाड़ी और जयपुर का हाल 11 स्थानों का सुधार, PM10 में भी कमी : शहर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश के 48 शहरों में जोधपुर की रैंकिंग वर्ष 2024-25 के 35वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2025-26 में 24वें स्थान पर पहुंच गई है. इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025-26 तक PM10 के स्तर में आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में 40 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित था. इसके मुकाबले अब तक लगभग 31 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. PM10 का स्तर 167 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटकर 115 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रह गया है.