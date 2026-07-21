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Snake Bite Death : खतरनाक सांपों, जहर और इलाज पर होंगे रिसर्च, सूचना मिलते ही सक्रिय हो जाएगा पॉइजन इनफॉरमेशन सेंटर

सर्प दंश से होने वाली मौतों को रोकने की पहल. अजमेर के जेएलएन अस्पताल में खुलने जा रहा प्रदेश का पहला पॉइजन इनफॉरमेशन सेंटर.

Rajasthan First Snake Bite Treatment Center
ब्लैक कोबरा और अजमेर जेएलएन अस्पताल की तस्वीर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 8:26 PM IST

4 Min Read
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अजमेर: प्रदेश में सर्प दंश से मरने वालों की संख्या में हर वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है. एक वर्ष में करीब 2700 लोग प्रदेश में सर्प दंश के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं तो कई पीड़ित को अपने अंग से हाथ धोना पड़ जाता है. केंद्र सरकार ने सर्प दंश से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से नेशनल स्नेक बाइट एनवेनमिंग प्रोग्राम के तहत पॉइजन इनफॉरमेशन सेंटर (पीईसी) अजमेर में बनाने जा रही है. राजस्थान में यह पहला पीईसी सेंटर अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में खुलेगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

अजमेर जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने बताया कि अस्पताल में पॉइजन इनफॉरमेशन सेंटर खुलने जा रहा है. सेंटर में विभिन्न प्रजातियों के सर्प और उनके जहर को लेकर रिसर्च होंगे. साथ ही आमजन में भी सर्प को लेकर जागरूकता लाने के लिए सेंटर काम करेगा. डॉ. खरे ने बताया कि केंद्र में 24 घंटे विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे. प्रदेश के किसी भी जिले से सर्प दंश की सूचना प्राप्त होते ही सेंटर सक्रिय हो जाएगा. साथ ही सर्प दंश से पीड़ित के सही इलाज में सेंटर सहयोग करेगा.

अजमेर जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Ajmer)

जिलेवार 5 साल के जुटाएंगे यह आंकड़े : उन्होंने बताया कि पॉइजन इनफॉरमेशन सेंटर राजस्थान में खोलने के लिए 6 माह पहले ही केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी. सेंटर के लिए अजमेर का चयन किया गया. सेंटर में तैनात चिकित्सक, जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी और वन विभाग संयुक्त रूप से मिलकर प्रदेश के प्रत्येक जिले से सर्प दंश के मामलों के आंकड़े भी जुट आएंगे. इससे स्पष्ट होगा कि प्रदेश के किस जिले में सर्प दंश के अधिक मामले आते हैं. इसके अलावा सर्प दंश से होने वाली मृत्यु दर, सर्प दंश के कारण रोगी के अंग को काटने, सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति की मौत के कारण आदि का अध्ययन सेंटर में होगा.

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सर्प की प्रजातियां और उनके जहर एवं इलाज को लेकर होंगे रिसर्च : डॉ. खरे ने बताया कि पॉइजन इनफॉरमेशन सेंटर में सर्पों की पहचान मसलन कौन सा सर्प किस प्रजाति का है, कौन सा सर्प ज्यादा जहरीला, कम जहरीला और बिना जहर वाला होता है. साथ ही सर्प दंश होने पर तत्काल क्या करें और क्या ना करें आदि आवश्यक जानकारी भी आमजन के साथ साझा की जाएगी. इसके साथ ही सर्प की अलग-अलग प्रजातियों के और उनके जहर के प्रभाव को देखते हुए रिसर्च होंगे, ताकि सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति को उचित इलाज मिल सके.

चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों को मिलेगा प्रशिक्षण : जेएलएन अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने बताया कि सर्प दंश से पीड़ित के इलाज के लिए चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को भी केंद्र पर प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से प्रशिक्षण होगा. साथ ही सर्प दंश में आवश्यक प्रोटोकॉल की पालना, सरपंच के इलाज के लिए एंटी वेनम के सही समय पर उपयोग करने और आपातकालीन स्थिति से निपटने का भी प्रशिक्षण होगा.

प्रशिक्षण पर चिकित्सक अपने जिलों में सर्प दंश से पीड़ित का इलाज बेहतर और वैज्ञानिक तरीके से कर पाएंगे. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार देशभर में पॉइजन इनफॉरमेशन सेंटर विकसित कर रही है. उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत के कुछ चिकित्सा संस्थानों में विष विज्ञान और सर्प दंश प्रबंधन को लेकर पहले से काम हो रहा है. राजस्थान में पहली बार पॉइजन इनफॉरमेशन सेंटर की स्थापना होने जा रही है.

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राजस्थान में हर साल करीब 2700 लोगों की मौत का कारण सर्प दंश : डॉ. खरे ने बताया कि भारत में हर वर्ष 20 लाख लोग सर्प दंश के शिकार होते हैं. इनमें 60 हजार लोगों की सर्प दंश से मौत हो जाती है. राजस्थान की बात करें तो सर्प दंश के हर वर्ष करीब 18 हजार सर्प दंश मामले आते हैं, इनमें से 2700 लोग हर वर्ष सर्प दंश से मरते हैं.

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