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Snake Bite Death : खतरनाक सांपों, जहर और इलाज पर होंगे रिसर्च, सूचना मिलते ही सक्रिय हो जाएगा पॉइजन इनफॉरमेशन सेंटर

ब्लैक कोबरा और अजमेर जेएलएन अस्पताल की तस्वीर ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: प्रदेश में सर्प दंश से मरने वालों की संख्या में हर वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है. एक वर्ष में करीब 2700 लोग प्रदेश में सर्प दंश के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं तो कई पीड़ित को अपने अंग से हाथ धोना पड़ जाता है. केंद्र सरकार ने सर्प दंश से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से नेशनल स्नेक बाइट एनवेनमिंग प्रोग्राम के तहत पॉइजन इनफॉरमेशन सेंटर (पीईसी) अजमेर में बनाने जा रही है. राजस्थान में यह पहला पीईसी सेंटर अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में खुलेगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अजमेर जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने बताया कि अस्पताल में पॉइजन इनफॉरमेशन सेंटर खुलने जा रहा है. सेंटर में विभिन्न प्रजातियों के सर्प और उनके जहर को लेकर रिसर्च होंगे. साथ ही आमजन में भी सर्प को लेकर जागरूकता लाने के लिए सेंटर काम करेगा. डॉ. खरे ने बताया कि केंद्र में 24 घंटे विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे. प्रदेश के किसी भी जिले से सर्प दंश की सूचना प्राप्त होते ही सेंटर सक्रिय हो जाएगा. साथ ही सर्प दंश से पीड़ित के सही इलाज में सेंटर सहयोग करेगा. अजमेर जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Ajmer) जिलेवार 5 साल के जुटाएंगे यह आंकड़े : उन्होंने बताया कि पॉइजन इनफॉरमेशन सेंटर राजस्थान में खोलने के लिए 6 माह पहले ही केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी. सेंटर के लिए अजमेर का चयन किया गया. सेंटर में तैनात चिकित्सक, जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी और वन विभाग संयुक्त रूप से मिलकर प्रदेश के प्रत्येक जिले से सर्प दंश के मामलों के आंकड़े भी जुट आएंगे. इससे स्पष्ट होगा कि प्रदेश के किस जिले में सर्प दंश के अधिक मामले आते हैं. इसके अलावा सर्प दंश से होने वाली मृत्यु दर, सर्प दंश के कारण रोगी के अंग को काटने, सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति की मौत के कारण आदि का अध्ययन सेंटर में होगा. पढ़ें : शिकारी भी फंसा पिंजरे में: चूहे का शिकार करने के चक्कर में खुद पिंजरे में कैद हुआ कोबरा