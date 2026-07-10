हाईकोर्ट की टिप्पणी- आपराधिक मामले में जमानत पाए व्यक्ति को विदेश जाने से रोकना गलत
हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) महराजगंज के आदेश को रद्द कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 9:26 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में आरोपी को विदेश यात्रा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार करने के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) महराजगंज के आदेश को रद्द कर दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति मदनपाल सिंह ने महराजगंज जिले के कोतवाली थानाक्षेत्र निवासी वजीर आलम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. मामला 2021 के एक आपराधिक केस से जुड़ा है, जिसमें आईपीसी की धारा 323, 504, 325 व 308 के तहत कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज है.
याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची पर दो नाबालिग बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी है. वह रोजगार के लिए विदेश जाना चाहता है. यह भी बताया गया कि मुकदमे की पैरवी उसके परिवार के सदस्य (सह अभियुक्त) करेंगे. याची ने अदालत में हाजिर होने का वचन भी दिया.
कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है. कोर्ट ने पाया कि विशेष अदालत ने एनओसी अस्वीकार करने के लिए कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया और केंद्र सरकार की 25 अगस्त 1993 की अधिसूचना पर भी विचार नहीं किया.
कोर्ट ने यह भी कहा कि याची पहले किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है और मामले में अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है, यानी अपराध जघन्य श्रेणी में नहीं आता. हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का आदेश रद्द करते हुए निर्देश दिया कि याची 10 दिन के भीतर नया प्रार्थना पत्र दाखिल करता है, तो उसका निस्तारण 15 दिन के भीतर विहित सिद्धांतों के आलोक में किया जाए.
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