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धमतरी में धान खरीदी से पहले प्रशासन की तैयारी, CCTV से लैस होंगे केंद्र, अवैध परिवहन और बिचौलियों पर भी नजर

धमतरी : समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही जिला प्रशासन ने व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी, फर्जी पंजीयन और अवैध धान परिवहन के जरिए शासन को नुकसान पहुंचाने वालों पर इस बार प्रशासन की विशेष नजर रहेगी. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों की बैठक लेकर साफ कर दिया है कि धान खरीदी में किसी भी तरह की लापरवाही या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी होगी और छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता मिलेगी.

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए जिले में 96 सहकारी समितियों के अंतर्गत 108 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की तैयारी की जा रही है. इस साल पांच नई सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं, जबकि आठ नए उपार्जन केंद्र भी बनाए गए हैं. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी शुरू होने से पहले सभी केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं. किसानों को केंद्रों में छाया, पेयजल और बैठने की सुविधा मिले. इसके अलावा पर्याप्त कर्मचारियों और हमालों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए.

बोरई समेत संवेदनशील इलाकों में CCTV से निगरानी

धान खरीदी के दौरान दूसरे क्षेत्रों से अवैध तरीके से धान लाकर खपाने और बिचौलियों की सक्रियता पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है. मुख्य मार्गों, सीमावर्ती इलाकों और बोरई सहित संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. साथ ही संदिग्ध धान परिवहन पर नजर रखने के लिए जांच नाके भी बनाए जाएंगे. कलेक्टर ने इसके लिए अधिकारियों को दो दिन की समय-सीमा दी है. अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर वाहन और धान जब्त किए जाएंगे. जब्त वाहनों को तीन से चार महीने बाद ही नियमानुसार छोड़ने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

धान खरीदी में फर्जीवाड़ा रोकने कसी कमर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन की नजर केवल खरीदी केंद्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि किसानों के पंजीयन की भी जांच होगी. इसके लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से पंजीयन का सत्यापन कराया जाएगा, ताकि वास्तविक किसानों की पहचान हो सके. किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर धान बेचने, फर्जी दस्तावेज लगाने या गलत तरीके से पंजीयन कराकर समर्थन मूल्य का लाभ लेने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में सहयोग करने वाले लोगों की जिम्मेदारी भी तय होगी-अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर

छोटे किसानों को टोकन में मिलेगी प्राथमिकता