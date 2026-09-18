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यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स, सहयोगी दल भाजपा पर दबाव बनाने में जुटे, नए दलों ने भी शुरू की परिक्रमा

आरएलडी ने भी शुरू की दबाव की राजनीति : 2022 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था. समाजवादी पार्टी ने रालोद को 33 सीटें दी थीं. पार्टी के आठ विधायक जीतने में सफल हुए थे. इसके बाद सपा के सहयोग से आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद बन गए. इसके बाद उन्होंने गेम पलट दिया.

2022 में सुभासपा सपा के साथ गठबंधन का हिस्सा थी. पार्टी को गठबंधन के तहत 18 सीटें मिली थीं. छह सीटों पर राजभर को जीत मिली थी. एक बार फिर सुभासपा भाजपा के साथ है और इस बार सपा के साथ गठबंधन में मिलीं 18 सीटों के बराबर तो चाह ही रही है, इसलिए कम से कम 18 सीटों के लिए दबाव बना रही है.

ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकते हैं ओपी : योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2017 के बाद 2027 में फिर एनडीए के साथ है. 2017 में सुभासपा भाजपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी थी. उस समय एनडीए के सहयोगी दल सुभासपा को आठ सीटें दी गई थीं. पार्टी ने चार पर जीत दर्ज की थी.

निषाद पार्टी को कोटे में 16 सीटें : निषाद पार्टी को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन के तहत 16 सीटें मिली थीं. छह उम्मीदवार भाजपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरे थे. पार्टी ने छह सीटों पर जीत हासिल की थी. इस बार पार्टी की उम्मीद कुछ सीटें बढ़ने की है. अधिक सीटों पर दावा करने के लिए संजय निषाद विपक्ष के नेताओं से चर्चा करने में लगे हैं, जिससे दबाव बने और बीजेपी ज्यादा सीटें देने के लिए मजबूर हो.

अपना दल (सोनेलाल) को 17 सीटें : लोकसभा चुनाव 2014 से ही अपना दल (सोनेलाल) भाजपा की सहयोगी है. विधानसभा चुनाव 2022 में अपना दल (एस) को गठबंधन के तहत भाजपा ने 17 सीटें दी थीं. 12 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार जीत दर्ज करने में सफल हुए थे.

निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आशीष पटेल से की थी मुलाकात. (Photo Credit; ETV Bharat)

बीजेपी पर बढ़ सकता है सीटों का दबाव : भाजपा ने 2017 विधानसभा चुनाव में 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी. 2022 में 403 में से 370 सीटों पर लड़ा था. 255 सीटों पर जीत हासिल की थी. पार्टी की परफॉर्मेंस पिछले चुनाव की तुलना में खराब रही, बावजूद लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई. 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश 325 से अधिक सीटों पर ताल ठोकने की होगी. हालांकि इस बार अन्य सहयोगी दलों के बढ़ने से सीटों की संख्या में चेंज भी करना पड़ सकता है.

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद तो समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय से मुलाकात भी कर चुके हैं. यही नहीं उनकी मुलाकात ओम प्रकाश राजभर और आशीष पटेल से होती रहती है. वहीं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओमप्रकाश राजभर से मुलाकात की, साथ ही अलंकार अग्निहोत्री भी गठबंधन को लेकर सियासी दलों से विचार-विमर्श कर रहे हैं.

एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभाषपा) और अपना दल (सोनेलाल) के नेता आपस में मंथन कर रहे हैं कि कैसे अपनी-अपनी पार्टी की सीटों में इजाफा कराया जाए. अंदरखाने यहां तक कहने लगे हैं कि अगर वर्तमान सहयोगी दल हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लिए विकल्प भी खुले हैं.

लखनऊ : यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है. शह और मात का खेल इस कदर हावी है कि सहयोगी दल अभी से अपने-अपने गढ़ मजबूत करने में जुट गए हैं. सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स और आपस में जोड़-तोड़ का खेल शुरू हो गया है.

सपा का साथ छोड़कर भाजपा के साथ हो लिए और इसका उन्हें भरपूर फायदा भी मिला. योगी सरकार में आरएलडी के एक विधायक कैबिनेट मंत्री हैं. नौ विधायक हो गए हैं. एक विधान परिषद सदस्य भी है. खुद जयंत चौधरी केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं. ऐसे में अब आरएलडी ने भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में मिली 33 सीटों का हवाला देना शुरू कर दिया है. इन्हीं सीटों को दिखाकर बीजेपी पर अपने मजबूत होने की बात कह कर दबाव बनाने की राजनीति शुरू कर दी है.

2027 विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ हैं ये दल. (Photo Credit; ETV Bharat)

करणी सेना ने भी राजभर से की मुलाकात : पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही राजस्थान की करणी सेना ने 50 से 70 सीटों पर ताल ठोकने का फैसला लिया है. इसके लिए करणी सेना के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह "अम्मू" ने डॉ. रोहिणी घावरी के साथ दो दिन पहले ही सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर से मुलाकात की थी. आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर समर्थन की बात कही थी, साथ ही चुनाव में हिस्सेदारी को लेकर भी चर्चा हुई. करणी सेना भी गठबंधन का पार्ट हो सकती है.

करणी सेना ने ओपी राजभर से की थी मुलाकात. (Photo Credit; ETV Bharat)

राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने भी शुरू की दबाव की राजनीति : पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने बरेल में सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का गठन किया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए. उनका दावा है कि 120 से 135 सीटों पर हमारा दबदबा है. सवर्ण समाज के लोग इन सीटों पर बड़ी मात्रा में हैं. यूजीसी रोलबैक को लेकर मैंने इस्तीफा दिया जिससे उन लोगों का हमारी पार्टी से जुड़ाव है और वे हमारे साथ हैं.

अलंकार अग्निहोत्री हाल ही में लखनऊ में करणी सेना के सम्मेलन में मंच पर थे. करणी सेना ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो अलंकार अग्निहोत्री ने इसका स्वागत किया. अब ऐसे में अलंकार अग्निहोत्री भी अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और 130 सीटों पर अपना वर्चस्व होने की बात कह कर दबाव भी बना रहे हैं.

राजभर और संजय निषाद में हुई थी चर्चा. (Photo Credit; ETV Bharat)

संजय निषाद भाजपा में असहज : प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस डॉ. हिलाल नकवी कहते हैं, जहां तक संजय निषाद की बात है, तो वह भारतीय जनता पार्टी में काफी समय से असहज हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनको इस चीज का अंदाजा है कि 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं है. बहुत जल्द आपको राजभर भी यही कहते हुए नजर आएंगे चल संन्यासी मंदिर में, जैसा कि इन्होंने पहले भी इलेक्शन में बोला था.

लगातार शेड्यूल कास्ट के खिलाफ एक मुहिम चलाकर भारतीय जनता पार्टी उनको प्रताड़ित कर रही है, उससे वह लोग खुश नहीं हैं और यही हाल निम्न जाति के लोग जिनको ईबीसी कहा जाता है, जो इकोनॉमिकली और ज्यादा वीक होते हैं. वह लोग भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे. उन लोगों की आर्थिक दशा भी बहुत खराब है, इसलिए इन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में बने रहने का कोई मतलब नहीं बनता है.

403 सीटों पर जहां तक कांग्रेस के लड़ने की बात है, तो कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर ही लड़ेगी. हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ते हैं, तो उसके अंदर भी हम 403 सीट पर ही लड़ रहे होंगे. ऐसा थोड़े ही है कि हम समाजवादी पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट होगा, तो उसके लिए नहीं लड़ेंगे. हम उसके लिए भी लड़ेंगे. हम अपने लिए भी लड़ेंगे. - डॉ. हिलाल नकवी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस

जानिए 2022 में क्या थी स्थिति. (Photo Credit; ETV Bharat)

वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे : भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि एनडीए गठबंधन में कहीं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है. किसी भी दल की तरफ से कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है. कल भी वह एनडीए के साथ थे आज भी एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगे. हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर सभी दल एनडीए के जो भी लोग हैं मिलकर विरोधियों का मुकाबला करेंगे.

2017 से बड़ी सफलता 2027 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलेगी. कांग्रेस पार्टी का क्या ही कहा जाए. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं. कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ने उत्तर प्रदेश में कदम रखा तो कहा बराबरी पर लड़ेंगे. इसका मतलब 200 सीट पर लड़ेंगे. एक सीट का मामला फंस रहा है. पहले एक सीट का मामला निकले 202 पर कौन लड़ेगा और 201 सीट पर कौन लड़ेगा?

कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को विक्रम-बेताल की तरह इस्तेमाल न करें. एक दूसरे के कंधे का इस्तेमाल न करें. सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी. कितना भी विक्रम-बेताल खेल लें, लेकिन एनडीए एलायंस के सामने इंडी एलाइंस कहीं नहीं ठहरेगा और 2027 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी. - दिनेश प्रताप सिंह, मुख्य प्रवक्ता, भाजपा

यूपी में निषाद वोट का कितना असर. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी में निषाद वोट का कितना असर. (Photo Credit; ETV Bharat)

हमारा 130 सीटों पर दबदबा : राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि राजनीति में व्यक्तिगत रूप से कई दलों के प्रतिनिधि मिलते रहते हैं. हम भी आगे इस प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं. हम लोग 403 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं, लेकिन आप जानते हैं यह लोकतंत्र है और इसमें गठबंधन की सरकार रहती है. चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो. दोनों तरफ से गठबंधन बना है. दो पक्ष बने हुए हैं. हम लोग भी गठबंधन के रूप में जहां मजबूत है जहां हमारा कोर वोटर की 115 से 135 सीट हैं, वहां हम अकेले जाएंगे.

270 से 280 सीट पर जो सर्व धर्म सम्भाव वाले लोग होंगे उनको साथ में लेकर ऐसी विचारधारा वाले दल को लेकर हम गठबंधन पर विचार कर रहे हैं. चर्चाएं चल रही हैं. गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है. बस विचारधारा एक तरह की होनी चाहिए. हमें पूरी उम्मीद है कि हमें गठबंधन का फायदा मिलेगा. - अलंकार अग्निहोत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा

निषाद पार्टी का सफर. (Photo Credit; ETV Bharat)

राजनीतिक मायने निकालना ठीक नहीं : निषाद पार्टी के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद का कहना है कि हाल ही में सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय से मैं शिष्टाचार मुलाकात करने गया था. उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए हाल-चाल लेने गया था. इसके राजनीतिक मायने निकालना ठीक नहीं है. हम एनडीए के साथ हैं. एनडीए के साथ सीटों को लेकर जहां तक सहमति की बात है, तो पहले भी बनी थी, आगे भी बनेगी.

समाजवादी पार्टी के सीनियर स्पोकपर्सन फखरुल हसन का कहना है कि चुनाव के समय प्रेशर पॉलिटिक्स तो होती ही है. छोटे दलों की कोशिश रहती है कि बड़े दलों से जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें गठबंधन में हासिल कर पाएं, तो इसके लिए वे मेहनत करते हैं. यह बात भी है कि जो जिस अलायंस में शामिल होता है उस अलायंस पर भी दबाव बनाने के लिए दूसरी पार्टी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर दिखने लगता है, जिससे ज्यादा दबाव बना सके.

डॉ. संजय निषाद और हमारे नेता माता प्रसाद पांडेय की मुलाकात हाल ही में हुई थी, लेकिन अभी इसका यह मतलब निकाल लेना कि वह सपा के साथ आ रहे हैं या सपा उन्हें अपने साथ ले रही है, ठीक नहीं होगा. राजनीति में शिष्टाचार भेंट भी होती ही रहती है. नेता एक दूसरे से मिलते रहते हैं. कांग्रेस को जहां तक सीट देने की बात है तो जैसे दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव के दौरान आपस में बैठकर तय किया था और हमारा गठबंधन हुआ था, वैसे ही विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय नेतृत्व आपस में बैठकर बातचीत करेगा और निष्कर्ष निकलेगा. - फखरुल हसन, सीनियर स्पोकपर्सन, समाजवादी पार्टी

पॉलिटिक्स में सब चलता है : वरिष्ठ पत्रकार संदीप मिश्रा का मानना है कि चुनाव के समय ही छोटे दलों को ये मौका मिलता है कि वे बड़े दलों पर सीटें बढ़ाने को लेकर दबाव बना पाएं. फिर चाहे एनडीए के सहयोगी दल हों या इंडी के या फिर चुनाव से ठीक पहले उगने वाले नए दल. सभी चुनाव में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं जिससे उनके ज्यादा विधायक बन सकें और जब सरकार गठित हो तो उनकी पार्टी भी मंत्रिमंडल में शामिल हो, जिससे उनकी राजनीति चमक सके. इसमें कोई बुराई भी नहीं है. पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है.

सपा पर कांग्रेस का प्रेशन नहीं : अगर छोटे दल बड़े दलों पर सीटों के लिए प्रेशर नहीं बनाएंगे तो बड़े दल भला उन्हें उनके मुताबिक सीटें भी कहां दे देंगे? जहां तक बात निषाद पार्टी, सुभासपा और अपना दल की है तो यह हमेशा से ही बारगेनिंग वाले दल रहे हैं. जहां पर इन्हें अपने लिए ज्यादा फायदा दिखता उधर ही है निकल लेते हैं. कांग्रेस और सपा के गठबंधन में कांग्रेस की तरफ पॉलिटिकल प्रेशर सपा पर बनाने की बात है, तो यूपी में कांग्रेस की जो हालत है उसके मुताबिक सपा जितनी सीट देना चाहेगी, कांग्रेस को उतनी सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा. अकेले दम कांग्रेस ने 2022 में लड़कर देख लिया है. 403 सीटों में से सिर्फ दो सीटें जीत पाई थी, तो कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स सपा पर चलती नजर नहीं आती है.

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