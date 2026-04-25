'7 राज्यसभा सांसदों की ‘टूट’ पर घमासान…', गुजरात में भी AAP पर दबाव; संजय सिंह का भाजपा पर बड़ा हमला
संजय सिंह ने बताया कि वे राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे.
Published : April 25, 2026 at 3:27 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी मुख्यालय में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर गुजरात में पार्टी के खिलाफ हुई कार्रवाई और सात राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इस दौरान सोशल मीडिया पेज सस्पेंड कराने से लेकर दल-बदल कानून के उल्लंघन तक कई गंभीर आरोप लगाए.
7 राज्यसभा सांसदों के BJP में जाने पर विवाद
प्रेस वार्ता का सबसे बड़ा मुद्दा सात राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने का था. संजय सिंह ने इसे “गैरकानूनी और असंवैधानिक” बताया हैं. उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल समेत अन्य सांसदों का भाजपा में जाना दल-बदल विरोधी कानून का उल्लंघन है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की जाएगी.
#WATCH | दिल्ली: आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, " कल आपने देखा कि गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने भाजपा में जाने का ऐलान कर दिया। यह कानूनी रूप से गलत है... 10वीं अनुसूची में साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी प्रकार की फूट, भले ही वह 2="" 3… pic.twitter.com/ocARtRVpiZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 25, 2026
दल-बदल कानून का हवाला
संजय सिंह ने कहा कि दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) के तहत किसी भी प्रकार की टूट या अलग गुट को मान्यता नहीं है, चाहे संख्या दो-तिहाई ही क्यों न हो. उन्होंने कहा कि यह मामला पहले भी कई राजनीतिक घटनाओं में स्पष्ट हो चुका है और इस बार भी नियमों का पालन होना चाहिए.
प्रवेश वर्मा के आरोपों पर पलटवार
प्रेस वार्ता में प्रवेश वर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी संजय सिंह ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जारी की गई तस्वीरें पूरी तरह फर्जी और बेबुनियाद हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी मीडिया संस्थान इन तस्वीरों का प्रसारण करता है, तो उसके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा. संजय सिंह ने दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि सभी अपने-अपने सरकारी आवास जनता के लिए खोलें. उन्होंने कहा कि केजरीवाल का घर भी जनता के लिए खोला जाएगा ताकि लोग खुद तुलना कर सकें.
#WATCH | दिल्ली: आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, " गुजरात में आम आदमी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है, आम आदमी पार्टी जमीन पर संघर्ष कर रही है। भाजपा ने हमारे विधायकों को जेल में डाला... अभी नगर पालिका चुनाव से पहले उन्होंने बहुत सारे उम्मीदवारों पर फर्जी मुकदमे लगाए,… pic.twitter.com/tBhn75489B— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 25, 2026
पंजाब में टूट की खबरों को बताया अफवाह
पंजाब में AAP विधायकों के टूटने की खबरों पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अफवाह है. उन्होंने कहा कि सभी विधायक और सांसद पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और भगवंत मान सरकार के कामों से जनता संतुष्ट है. उन्होंने पंजाब सरकार की योजनाओं मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सुविधा, महिलाओं को आर्थिक सहायता और शिक्षा सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि इन कामों से भाजपा घबराई हुई है.
AAP के बढ़ते जनाधार से घबराई भाजपा
संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार से भाजपा घबरा गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के सोशल मीडिया पेज फेसबुक और इंस्टाग्राम को जानबूझकर सस्पेंड कराया गया है, ताकि AAP की विचारधारा जनता तक न पहुंच सके. उन्होंने बताया कि पिछले 26 दिनों में करीब 8 करोड़ लोगों ने AAP की सोशल मीडिया पोस्ट देखी थीं, जिससे यह स्पष्ट है कि जनता तेजी से पार्टी की ओर आकर्षित हो रही है. इसी वजह से भाजपा ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है.
नेताओं की गिरफ्तारी, चुनाव में बाधा
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि गुजरात में AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आदिवासी नेता चैतर वसावा, प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी, विधायक गोपाल इटालिया और नेता प्रवीण रामजी सहित कई लोगों को जेल भेजा गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान AAP उम्मीदवारों को धमकाया गया, फर्जी मुकदमे लगाए गए. यह सब विपक्ष को कमजोर करने की सुनियोजित कोशिश है.
सोशल मीडिया सस्पेंशन पर BJP को घेरा
संजय सिंह ने गुजरात की जनता से अपील की कि वह व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से AAP के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं. उन्होंने कहा कि “इस बार गुजरात की जनता 30 वर्षों के कुशासन का जवाब देगी.”
ये भी पढ़ें: