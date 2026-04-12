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महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण, जांजगीर में सांसद जांगड़े बोलीं- विधानसभा से लोकसभा तक बढ़ेंगे अवसर

बीजेपी महिला मोर्चा महिला आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. जांजगीर में भी इसे लेकर महिलाओं में खुशी का माहौल दिखा.

women reservation bill Press Confrence BJP
महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 12, 2026 at 5:22 PM IST

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जांजगीर चांपा: 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी जगह-जगह नारी शक्ति वंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है. जांजगीर जिला में भी बीजेपी महिला मोर्चा के आयोजन में सांसद कमलेश जांगड़े ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए बिल के बारे में बताया.

33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लेकर नारी शक्ति वंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विशेष सत्र बुलाया गया

सांसद कमलेश जांगड़े ने कहा कि महिला आरक्षण बिल लोक सभा के विशेष सत्र में 16, 17और 18 अप्रेल को पारित होने वाला है. इस बिल के समर्थन में वह भी शामिल होंगी. नारी शक्ति वंदन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया जाएगा. सांसद कमलेश जांगड़े ने कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है.

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद वे ग्राम सभा से विधानसभा और लोकसभा में पहुंचकर देश की प्रगति उन्नति और विकास के लिए नीति निर्धारण भी करेंगे- कमलेश जांगड़े, सांसद

women reservation bill Press Confrence BJP
बीजेपी महिला मोर्चा का महिला आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने कुछ नहीं किया- सत्यलता

जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता आनंद मिरि ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद लगातार देश में राज किया, और इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री भी बनी लेकिन महिलाओं आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया. अब देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ना केवल महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है बल्कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है.

women reservation bill Press Confrence BJP
प्रेसवार्ता को भी महिलाओं ने सम्बोधित किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिला मोर्चा के प्रेसवार्ता में साफ कर दिया कि अब महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों के पीछे नहीं है, इसलिए भाजपा के दिग्गज नेताओं की उपस्थिति के बाद भी प्रेसवार्ता को भी महिलाओं ने सम्बोधित किया.

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