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झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव: फूल प्रुफ व्यवस्था में मतदान 13 सितंबर को, जानें क्या है तैयारी

झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव को लेकर चेंबर चुनाव समिति के पदाधिकारियों ने अहम जानकारी दी. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेंबर चुनाव समिति के पदाधिकारी व सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
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रांचीः फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2026-27 का चुनाव रविवार, 13 सितंबर 2026 को मारवाड़ी भवन, हरमू रोड, रांची में होगा. मतदान सुबह 09:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक चलेगा. चुनाव की तैयारियों को लेकर आज चेंबर भवन में चुनाव समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी.

चुनाव समिति के को-चेयरमैन पवन शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि चुनाव में फेडरेशन के 21 कार्यकारिणी सदस्यों और तीन प्रमंडलों में क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के चयन के लिए कुल 4,214 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. फेडरेशन से कुल 81 संबद्ध संस्थाएं जुड़ी हुई हैं.

चेंबर चुनाव समिति के पदाधिकारियों व सदस्य का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने प्रमंडलवार मतदाताओं की जानकारी देते हुए बताया कि कोल्हान में 115, कोयलांचल में 149, नार्थ छोटानागपुर में 97, पलामू में 100, संथाल परगना में 68 और साउथ छोटानागपुर प्रमंडल में 59 मतदाता हैं. उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में वही सदस्य भाग ले सकेंगे जिनका वित्तीय वर्ष 2026-27 का सदस्यता शुल्क बकाया नहीं है. उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे चुनाव से पूर्व अपने सदस्यता शुल्क का भुगतान सुनिश्चित कर लें. सदस्यों की सुविधा के लिए मतदान स्थल पर भी शुल्क भुगतान हेतु हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी.

चुनाव को लेकर की गई व्यापक व्यवस्था

चुनावी प्रक्रिया के बारे में उन्होंने बताया कि मतदान को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं. कंप्यूटर द्वारा जारी मतदाता क्रमांक और काउंटर नंबर मतदान से पूर्व ही सदस्यों को एसएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा, ताकि मतदान के दिन वोटिंग स्लिप खोजने में सदस्यों को परेशानी न हो. वोटिंग स्लिप के साथ फूड कूपन भी उपलब्ध कराया जाएगा.

मतदान क्षेत्र में कुल 40 कंप्यूटर लगाए जाएंगे. मतदान के लिए लगाए गए सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था की गई है कि मतदाता 21 से कम अथवा 21 से अधिक उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सकेंगे. मतदाताओं की सुविधा के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर उम्मीदवारों के नाम के साथ उनकी फोटो भी प्रदर्शित होगी, ताकि मतदाता उम्मीदवार की पहचान कर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को मतदान कर सकें.

62वीं वार्षिक आमसभा 12 सितंबर को होगी-अंचल किंगर

चेंबर चुनाव के चेयरमेन अंचल किंगर ने कहा कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राज्य के व्यापारियों, उद्यमियों और प्रोफेशनल्स की प्रतिनिधि संस्था है. फेडरेशन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के करीब 10 लाख व्यापारी और व्यवसायी वर्ग जुड़े हुए हैं. ऐसे में फेडरेशन के चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश के व्यवसायी समाज में उत्साह का माहौल है. चुनाव समिति पूरी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा कि फेडरेशन की 62वीं वार्षिक आमसभा शनिवार, 12 सितंबर 2026 को चैंबर भवन में आयोजित होगी. इसके अगले दिन, 13 सितंबर को मारवाड़ी भवन में फेडरेशन के नए सत्र की कार्यकारिणी समिति और क्षेत्रीय उपाध्यक्षों का चुनाव होगा. चुनाव समिति के सदस्य ललित केडिया ने चुनावी प्रक्रिया एवं तैयारियों से संबंधित जानकारी साझा की. साथ ही शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने की उम्मीद जताई.

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