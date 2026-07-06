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रथ मेला 2026: मंदिर न्यास समिति का बड़ा दावा, श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम

रांचीः रथ मेला 2026 की तैयारियों और मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर सोमवार को जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में मंदिर न्यास समिति ने तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा साझा किया. समिति ने कहा कि इस वर्ष रथ मेले को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं.

श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार कार्य किए जा रहे हैं. प्रेस वार्ता को मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष एन.एन. पांडेय, सचिव प्रसन्न कुमार, समिति सदस्य कमल ठाकुर और गोपाल उपाध्याय ने संयुक्त रूप से संबोधित किया. इस दौरान पिछले दो महीनों में मंदिर परिसर में किए गए विकास कार्यों और आगामी रथ मेले की तैयारियों की जानकारी दी गई.

समिति के अध्यक्ष एन.एन. पांडेय ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. मंदिर परिसर, प्रवेश मार्गों और पूजा स्थलों की साफ-सफाई को और बेहतर बनाया गया है. रथ मेले को देखते हुए भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग तथा प्रवेश और निकास मार्गों की विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

रांची जगन्नाथपुर मंदिर (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है. परिसर और आसपास के क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है. वहीं भगवान जगन्नाथ की दैनिक पूजा-पाठ, भोग और धार्मिक अनुष्ठानों को अधिक व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा रहा है.

समिति के अनुसार रथ मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं तथा सभी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है. श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में कई विकास कार्य भी शुरू किए गए हैं. धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को अधिक व्यवस्थित और परंपरानुसार संपन्न कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ ही स्वच्छता, अनुशासन और सेवा व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है.