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केंद्र सरकार के परिसीमन बिल पर कांग्रेस का हमला, बोले-संविधान की हत्या कर रही है भाजपा

लखनऊ में कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेंस ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जबसे सत्ता में आई है, वह संविधान से इस तरह नफरत करती है कि हर दिन उसे रौंदकर अपनी अराजक, अनैतिक और अप्रजातांत्रिक सोच का विधान लिख रही है. सत्ता में आते ही उसने अपने कैबिनेट के फैसलों से उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकारें गिराईं.

मणिपुर व गोवा में बहुमत न होते हुए भी सरकारें बना लीं. विधायकों की खरीद-फरोख्त करके कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकारें गिराईं. महाराष्ट्र में पूरी की पूरी पार्टियां तोड़ लीं. विधायक चुराए, सांसद चुराए, वोट चुराए और अब सदन में बहुमत खरीदने का घृणित खेल खेला जा रहा है. जिस राजनीतिक दल का कोई नाम तक नहीं जानता था, उसमें टीएमसी के 20 सांसद तोड़कर रातों-रात शामिल करा दिए गए. जब “400 पार” के नारे के बावजूद संविधान बदलने का बहुमत नहीं मिला तो भाजपा अब दूसरे रास्तों से संविधान पर हमला कर रही है. आंबेडकर की जयंती से लेकर संविधान दिवस तक यह सरकार भारत के संविधान की आत्मा को रौंद रही है.

लखनऊ में कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेंस (Video Credit; ETV Bharat) कांग्रेस नेताओं का कहना 14 अप्रैल 2026 (बाबा साहब की जयंती): संशोधन बिल सार्वजनिक किए गए.

16 अप्रैल 2026: कानून पास होने के करीब 31 महीने बाद उसकी अधिसूचना जारी हुई. उसी दिन 131वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ.

131वें संशोधन में: परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होना था और लोकसभा की अधिकतम सीमा 850 सीटें की जानी थीं. इस तरह जातिगत जनगणना को किनारे कर ओबीसी महिलाओं के हक का रास्ता बंद किया गया.

17 अप्रैल 2026ः देश ने नकारा

352 वोट चाहिए थे, 298 मिले, यानी 54 कम. विरोध में 230 वोट पड़े.

सरकार को परिसीमन बिल वापस लेना पड़ा. भाजपा पर आरोप चुनी हुईं सरकारें गिराईं: अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड (2016) में सुप्रीम कोर्ट को सरकारें बहाल करनी पड़ीं.

गोवा और मणिपुर (मार्च 2017) में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी फिर भी सरकार भाजपा ने बनाई.

विधायकों की खरीद-फरोख्तः कर्नाटक (जुलाई 2019), मध्य प्रदेश (मार्च 2020) और गोवा (2019 में कांग्रेस के 10 विधायक, 2022 में 8).

पूरी पार्टियां तोड़ींः महाराष्ट्र में शिवसेना (जून 2022) और एनसीपी (जुलाई 2023).

संसद पर तालाः मानसून सत्र खत्म होने के बाद 105 दिन तक सत्रावसान नहीं किया गया और इस दौरान बहुमत जुटाने का खेल चलता रहा.

14 जून 2026ः टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों का त्रिपुरा की एक अनजान पार्टी एनसीपीआई (नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ इंडिया) में “विलय” कराया गया.