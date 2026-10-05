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जंतर-मंतर पर पत्रकारों से कथित बदसलूकी पर प्रेस क्लब ने की निंदा, कहा- "हम स्तब्ध और निराश हैं"

नई दिल्ली: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने रविवार को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही पत्रकारों के साथ दिल्ली पुलिस के कथित दुर्व्यवहार की निंदा की और पुलिसकर्मियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की.

बयान में कहा गया है, "इस तरह के व्यवहार को लोकतंत्र में सामान्य नहीं माना जा सकता. पत्रकारों को बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से काम करने और विभिन्न मुद्दों को उठाने के लिए इकट्ठा होने वालों की घटनाओं को रिकॉर्ड करने की अनुमति मिलनी चाहिए."

बयान में कहा गया है कि एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया है कि एक एसीपी ने उनके साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की और शनिवार रात को एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में घंटों बिताए. प्रेस क्लब ने कहा कि स्वतंत्र संगठनों और समाचार पोर्टलों के पत्रकारों ने शिकायत की है कि प्रेस कार्ड रखने और खुद को मीडियाकर्मी बताने के बावजूद, उनके साथ आक्रामक पुलिस कार्रवाई की गई और कुछ को प्रदर्शनकारियों के साथ हिरासत में भी लिया गया.

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा, "शुक्रवार और शनिवार को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ की गई कार्रवाई और बर्ताव से हम स्तब्ध और निराश हैं."

प्रेस क्लब का यह बयान शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही तीन महिला पत्रकारों द्वारा पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के एक दिन बाद आया है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे उनकी शिकायतें प्राप्त हो गई हैं और निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है.

प्रेस क्लब ने दिल्ली पुलिस से महिला पत्रकार की शिकायत पर कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि मीडियाकर्मी बिना किसी आक्रामकता या धमकियों का सामना किए अपना काम कर सकें. ये आरोप राष्ट्रीय राजधानी में लगातार तीन दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आए हैं, जिनमें मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और मतदाताओं के सामूहिक विलोपन के विरोध में कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है.

बता दें कि शुक्रवार को, आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं आतिशी और सौरभ भारद्वाज तथा छात्र एवं युवा संगठनों के सदस्यों सहित 700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पहुंचने के प्रयास के बाद हिरासत में लिया गया. मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं और सुरक्षा व्यवस्था के तहत 12 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए. प्रदर्शनकारी शनिवार को जंतर-मंतर पर वापस लौटे, जहां भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच एआईएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण सहित लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया गया.

रविवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे, छात्र समूहों ने इंडिया गेट से जंतर-मंतर तक नागरिक मार्च का आह्वान किया और पुलिस ने मध्य दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी. प्रेस क्लब ने शुक्रवार को जंतर-मंतर और उसके आसपास इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की भी निंदा की और कहा कि इस कदम से सूचनाओं का प्रवाह बुरी तरह बाधित हुआ और विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रहे पत्रकारों को परेशानी हुई. प्रेस क्लब ने कहा कि “लोकतंत्र में इस तरह के मनमाने इंटरनेट बंद करने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए,”

दरअसल, विपक्षी दल, छात्र संगठन और नागरिक समाज समूह मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर मुख्य चुनाव आयोग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनका आरोप है कि इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मतदाता सूची संशोधन स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है.

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