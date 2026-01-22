देश भर के पीठासीन अधिकारी दर्शन-पूजन करने पहुंचे रामनगरी, बुलडोजर से हुई फूलों की वर्षा
उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में पहुंचे डेलिगेशन, लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 4:00 PM IST
अयोध्या: उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह के साथ अन्य राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष व पीठासीन अधिकारियों का दल गुरुवार को अयोध्या पहुंचा. राम मंदिर में रामलला और राजाराम का दर्शन-पूजन सभी लोगों ने किया.
दरअसल, लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, असम, केरल समेत अन्य प्रदेश के पीठासीन अधिकारी आए हुए थे. सम्मेलन खत्म होने के बाद करीब 450 पीटासीन अधिकारी अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे. पीठासीन अधिकारियों के डेलिगेशन का अयोध्या में जगह-जगह स्वागत हुआ.
रुदौली विधासभा क्षेत्र स्थानीय विधायक राम चंद्र यादव के नेतृत्व ने भव्य स्वागत हुआ. भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से फूलों की वर्षा की. विधायक राम चंद्र यादव ने कहा कि विधानसभाओं की टीम अयोध्या पधारे हैं. रामसनेहीघाट पर स्वागत अभिनंदन किया गया है.
इसके बाद डेलिगेशन रामनगरी अयोध्या पहुंची, जहां करोड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने फूलों से स्वागत किया. राम जन्मभूमि परिसर में भी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ भेंट किया. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉ अनिल मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष ने सभी पीठासीन अधिकारियों को रामलला का दर्शन कराया और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया. इस डेलिगेशन में लगभग 10 बस और 25 से अधिक गाड़ियां शामिल रहीं.
