सऊदी अरब में 21 दिन से रुका भारतीय युवक का शव, राष्ट्रपति ने विदेश मंत्रालय को तुरंत कार्यवाही को कहा...

भारतीय दूतावास ने कहा कि दस्तावेजी प्रक्रिया जारी है. सऊदी पुलिस से मेडिकल रिपोर्ट मिलने पर शव मिलेगा.

Ramesh Kumar Meghwal
रमेश कुमार मेघवाल (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 7:59 PM IST

बूंदी: राष्ट्रपति सचिवालय ने सऊदी अरब से बालोतरा जिले के युवक का शव भारत लाने की दिशा में विदेश मंत्रालय से त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए. विदेश मंत्रालय में दर्ज शिकायत के बाद भारतीय दूतावास ने मंगलवार और बुधवार को भेजे जवाब में स्पष्ट किया कि सऊदी पुलिस से मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद शव दूतावास को सौंपा जाएगा.

राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक और कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने बताया कि बालोतरा के सोहड़ा तहसील के गिड़ा की मेघवालों की ढाणी निवासी रमेश कुमार मेघवाल की सउदी में अरब में 21 दिन पहले संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई. 13 नवंबर को मृत्यु के बाद शव भारतीय दूतावास को सौंपा नहीं गया. इस बीच बुधवार को भारतीय दूतावास ने सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति साझा की, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक सऊदी पुलिस ने जारी नहीं की. इसके बिना शव भारत भेजने की प्रक्रिया नहीं हो सकती. रमेश 11 अक्टूबर को रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गया था, जहां एक महीने बाद अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई.

राष्ट्रपति से गुहार: चर्मेश शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम याचिका दायर की, जिसमें रमेश का शव तत्काल भारत लाने की मांग की. राष्ट्रपति सचिवालय ने 2 दिसंबर को विदेश मंत्रालय को सीधा हस्तक्षेप और जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिए. भारतीय दूतावास ने जवाब दिया कि रमेश की देह भारत भेजने के लिए जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया जारी है. सऊदी पुलिस से मेडिकल रिपोर्ट मिलते ही आगे कार्यवाही की जाएगी. शर्मा ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विदेश मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई है.

अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन: शर्मा का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर 21 दिन शव रोकना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. युद्ध में शहीदों के शव जल्द से जल्द उनके देश को सौंप दिया जाता है. ऐसे में सामान्य भारतीय नागरिक की देह 21 दिन रोकना अस्वीकार्य है. प्रक्रिया जितनी लंबी होती जा रही है, उतना ही संदेह बढ़ रहा है. शर्मा ने राष्ट्रपति भवन और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से फोन पर शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की.

