बागपत में राष्ट्रपति भवन के अंगरक्षक को मारी गोली, पटाखा जलाने पर हुआ था विवाद, 2 पर FIR
दिवाली की रात की घटना है. सौरभ को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन कर गोली निकाली गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:09 PM IST
बागपत : थाना रमाला क्षेत्र में दिवाली की छुट्टी पर गांव आए राष्ट्रपति भवन में तैनात अंगरक्षक को गोली मार दी गई. घर के बाहर भाइयों के साथ पटाखे चलाते समय गांव के ही युवक से विवाद हो हुआ था. आरोप है कि कहासुनी के बाद युवक ने तमंचे से गोली चला दी. गोली सौरभ के सिर में कान के पीछे लगी. गंभीर हालत में सौरभ को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन कर गोली निकाली गई. मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है.
गोपालपुर खड़ाना गांव निवासी सौरभ वर्ष 2021 में राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में भर्ती हुए थे. वर्तमान में उनकी तैनाती राष्ट्रपति भवन में है. दीपावली का त्योहार परिवार के साथ मनाने के लिए वह दो दिन पहले ही छुट्टी लेकर गांव आए थे. रविवार रात 9.15 बजे वह अपने भाई विनीत और मिंटू के साथ घर के बाहर पटाखे चला रहे थे. इसी दौरान गांव का धीरज पुत्र इंद्रपाल वहां पहुंच गया. पटाखे चलाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.
इसी बीच धीरज ने तमंचा निकालकर गोली चला दी. गोली सौरभ (26) पुत्र जनक राज के सिर में पीछे की तरफ लग गई. सौरभ खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा. इसी दौरान धीरज का भाई मोनू उर्फ प्रवीण कुमार भी लाठी लेकर मौके पर पहुंच गया और विनीत पर हमला कर दिया. मिंटू ने भी मोनू पर लाठी डंडों से हमला कर दिया. धीरज और मोनू मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए.
सौरभ के पिता जनक राज ने पुलिस को 112 नंबर पर सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और घायलों को इलाज के लिए बढ़ौत भेजा. एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे. गंभीर रूप से घायल सौरभ को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के बाद सौरभ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है.
सौरभ के पिता जनक राज ने पुलिस को तहरीर दी है. उन्होंने धीरज और मोनू के खिलाफ केस दर्ज कराया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है. थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश शर्मा ने बताया कि धीरज और मोनू उर्फ प्रवीण कुमार की तलाश जारी है. मामले का जल्दी खुलासा करेंगे.
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