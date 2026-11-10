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बागपत में राष्ट्रपति भवन के अंगरक्षक को मारी गोली, पटाखा जलाने पर हुआ था विवाद, 2 पर FIR

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; Baghpat Police )

बागपत : थाना रमाला क्षेत्र में दिवाली की छुट्टी पर गांव आए राष्ट्रपति भवन में तैनात अंगरक्षक को गोली मार दी गई. घर के बाहर भाइयों के साथ पटाखे चलाते समय गांव के ही युवक से विवाद हो हुआ था. आरोप है कि कहासुनी के बाद युवक ने तमंचे से गोली चला दी. गोली सौरभ के सिर में कान के पीछे लगी. गंभीर हालत में सौरभ को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन कर गोली निकाली गई. मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है.

गोपालपुर खड़ाना गांव निवासी सौरभ वर्ष 2021 में राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में भर्ती हुए थे. वर्तमान में उनकी तैनाती राष्ट्रपति भवन में है. दीपावली का त्योहार परिवार के साथ मनाने के लिए वह दो दिन पहले ही छुट्टी लेकर गांव आए थे. रविवार रात 9.15 बजे वह अपने भाई विनीत और मिंटू के साथ घर के बाहर पटाखे चला रहे थे. इसी दौरान गांव का धीरज पुत्र इंद्रपाल वहां पहुंच गया. पटाखे चलाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.