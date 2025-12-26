ETV Bharat / state

जमशेदपुर NIT दीक्षांत समारोह के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई विद्यार्थियों को सौंपेंगी डिग्रियां, दो प्रतिष्ठित हस्तियों को मिलेगी मानद उपाधि

एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार के साथ बैठे अन्य पदाधिकारी ( Etv bharat )

सरायकेला: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) जमशेदपुर का 15वां दीक्षांत समारोह आगामी 29 दिसंबर 2025 को संस्थान परिसर में बेहद भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा. इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगी.

​संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने बताया कि इस साल कुल 1,114 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी. इनमें से 612 छात्र समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी सफलता का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे. आंकड़ों के मुताबिक, स्नातक के 417, स्नातकोत्तर के 149 और 46 पीएचडी शोधार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी.

जानकारी देते ​एनआईटी निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार (Etv bharat)

​विशिष्ट विभूतियों को मानद उपाधि

समारोह का मुख्य आकर्षण दो प्रतिष्ठित हस्तियों को दी जाने वाली मानद उपाधियां होगी. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज को समाज और संस्कृति में उनके योगदान के लिए 'डॉक्टर ऑफ लिटरेचर' प्रदान किया जाएगा. वही, आरएसबी समूह के संस्थापक रवींद्र कुमार बेहरा को उद्योग एवं राष्ट्र निर्माण के लिए 'डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी' की मानद उपाधि से नवाजा जाएगा.