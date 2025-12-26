ETV Bharat / state

जमशेदपुर NIT दीक्षांत समारोह के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई विद्यार्थियों को सौंपेंगी डिग्रियां, दो प्रतिष्ठित हस्तियों को मिलेगी मानद उपाधि

जमशेदपुर एनआईटी में 15वां दीक्षांत समारोह का आयोजन 29 दिसंबर को होगा. जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी.

15TH CONVOCATION 2025, NIT JAMSEHDPUR
एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार के साथ बैठे अन्य पदाधिकारी (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 26, 2025 at 5:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सरायकेला: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) जमशेदपुर का 15वां दीक्षांत समारोह आगामी 29 दिसंबर 2025 को संस्थान परिसर में बेहद भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा. इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगी.

​संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने बताया कि इस साल कुल 1,114 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी. इनमें से 612 छात्र समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी सफलता का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे. आंकड़ों के मुताबिक, स्नातक के 417, स्नातकोत्तर के 149 और 46 पीएचडी शोधार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी.

जानकारी देते ​एनआईटी निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार (Etv bharat)

​विशिष्ट विभूतियों को मानद उपाधि

समारोह का मुख्य आकर्षण दो प्रतिष्ठित हस्तियों को दी जाने वाली मानद उपाधियां होगी. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज को समाज और संस्कृति में उनके योगदान के लिए 'डॉक्टर ऑफ लिटरेचर' प्रदान किया जाएगा. वही, आरएसबी समूह के संस्थापक रवींद्र कुमार बेहरा को उद्योग एवं राष्ट्र निर्माण के लिए 'डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी' की मानद उपाधि से नवाजा जाएगा.

​मेधावी छात्र स्वर्ण पदक से होंगे सम्मानित

शैक्षणिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में एमएससी (भौतिकी) के कृष्णाशिष मंडल (9.64 CGPA) और बीटेक (विद्युत अभियांत्रिकी) के प्रियांशु राज (9.52 CGPA) को राष्ट्रपति के हाथों स्वर्ण पदक प्राप्त करने का गौरव हासिल होगा. इस गरिमामय समारोह में झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री समेत कई दिग्गज राजनेताओं और शिक्षाविदों की उपस्थिति अपेक्षित हैं.

दीक्षांत समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यह आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को भी प्रदर्शित करेगा: प्रोफेसर एमके सिन्हा, डीन, एनआईटी

ये भी पढ़ें- BBMKU के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल संतोष गंगवार, छात्रों से की ये अपील

बीबीएमकेयू का दूसरा दीक्षांत समारोह 26 दिसंबर को, राज्यपाल संतोष गंगवार होंगे शामिल

NIT के दीक्षांत समारोह की तैयारियों का निरीक्षण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल

TAGGED:

राष्ट्रपति का सरायकेला दौरा
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
एनआईटी में 15वां दीक्षांत समारोह
PRESIDENT VISIT TO SERAIKELA
15TH CONVOCATION CEREMONY SARAIKELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.