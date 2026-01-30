ETV Bharat / state

राष्ट्रपति के बयान से बढ़ा ऐतिहासिक बैराबी–सैरांग रेल प्रोजेक्ट का राष्ट्रीय महत्व, दिल्ली से जुड़ा मिजोरम

राष्ट्रपति के बयान से बढ़ा ऐतिहासिक बैराबी–सैरांग रेल प्रोजेक्ट का राष्ट्रीय महत्व ( ETV Bharat )

मिजोरम उन गिने-चुने राज्यों में था, जहां पर आजादी के बाद भी रेलवे नहीं पहुंच पाई थी. 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी–सैरांग ब्रॉडगेज रेल लाइन के उद्घाटन के साथ यह सपना 13 सितंबर 2025 को साकार हुआ था. प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन इस रेल लाइन का उद्घाटन किया. इसके साथ ही सैरांग (मिजोरम) से नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी. यह रेल लाइन आइजोल से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित सैरांग रेलवे स्टेशन को देश के प्रमुख महानगरों से जोड़ रही है.

इस ऐतिहासिक परियोजना का महत्व तब और बढ़ गया, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के बजट सत्र के दौरान अपने संबोधन में कहा कि “मिजोरम के आइजोल और नई दिल्ली को अब डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है. बीते वर्ष जब आइजोल के निकट सैरांग स्टेशन पर पहली बार राजधानी एक्सप्रेस का आगमन हुआ, तो स्थानीय लोगों का उत्साह पूरे देश के लिए गर्व का विषय बना.” राष्ट्रपति के इस बयान को रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर (X) हैंडल पर साझा किया, जिसके बाद यह परियोजना एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गई.

नई दिल्लीः पूर्वोत्तर भारत के सबसे दुर्गम राज्यों में शामिल मिजोरम भारतीय रेलवे के मुख्य नेटवर्क से सीधे जुड़ चुका है. पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को पार करते हुए तैयार की गई बैराबी–सैरांग ब्रॉडगेज रेल लाइन पर चल रही सैरांग–आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस न सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धि है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता व समावेशी विकास का प्रतीक भी बन गई है.

इस परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि रही सैरांग–आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस का संचालन है. सैरांग–आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस 20507 नंबर से चलती है. वहीं आनंद विहार से सैरांग के लिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20508 से चलती है. इस साप्ताहिक साप्ताहिक ट्रेन की नियमित सेवा 19 सितंबर 2025 को शुरू हुई थी. यह ट्रेन सप्ताह में एक बार चलती है. हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे सैरांग से आनंद विहार के लिए प्रस्थान करती है और रविवार सुबह 10:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल आगमन होता है. हर रविवार रात 7:50 बजे यह ट्रेन आनंद विहार से सैरांग के लिए प्रस्थान करती है और मंगलवार दोपहर 3:15 बजे सैरांग पहुंचती है.

कई राज्यों से गुजरती राजधानी

यह राजधानी एक्सप्रेस पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर भारत तक कई राज्यों के महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरती है. प्रमुख ठहरावों में बैरबी, बदरपुर, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी (NJP), मालदा टाउन, भागलपुर, पटना जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन व कानपुर सेंट्रल स्टेशन शामिल हैं. यह ट्रेन पूरी तरह एसी है. इसमें फस्ट, सेकेंड और थर्ड श्रेणी के एसी कोच लगाए गए हैं. अन्य राजधानी एक्सप्रेस की तरह इस ट्रेन में भी खानपान, बिस्तर व लंबी दूरी के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है.

अनुमानित किराया (पूरा रूट)

3A: 3,625 रुपये

2A: 4,820 रुपये

1A: 7,890 रुपये

(नोटः किराया समय व नियमों के अनुसार बदल भी सकता है)

10 साल से अधिक समय में पूरी हुई चुनौतीपूर्ण परियोजना

बता दें कि इस परियोजना को 2008–09 में मंजूरी मिली थी, लेकिन इस परियोजना का निर्माण कार्य वास्तविक रूप से 2014–15 में शुरू हुआ. प्रधानमंत्री द्वारा 29 नवंबर 2014 को आधारशिला रखी गई थी. परियोजना को पूरा होने में 10–11 साल का वक्त लगा. परियोजना के पूरे होने पर औपचारिक उद्घाटन 13 सितंबर 2025 को किया गया. इस परियोजना में लागत की बात करें तो प्रारंभिक अनुमानित लागत 2,384.34 करोड़ रुपये थी. लेकिन संशोधित व अंतिम लागत लगभग 8,070–8,071 करोड़ रुपये आई. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से लागत व समय दोनों में वृद्धि हुई. घने जंगल, भूस्खलन संभावित पहाड़ियां व दुर्गम स्थल इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौतियां रहीं. ये परियोजना असम के बैराबी से शुरू की गई. सबसे बड़ी चुनौतियां घने पहाड़, लगातार भूस्खलन, कमजोर चट्टानें, भारी वर्षा और दुर्गम इलाके थे. इन्हीं कारणों से 51.38 किमी की रेल लाइन में 48 सुरंगें और 55 बड़े पुल बनाने पड़े.

रेल से मिली विकास की रफ्तारः इस रेल लाइन व राजधानी एक्सप्रेस से मिज़ोरम को पहली बार देश की राजधानी से सीधे जुड़ गया. इससे पर्यटन, व्यापार व शिक्षा को बढ़ावा मिला है. पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है.

