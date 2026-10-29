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पानीपत में राष्ट्रपति का कार्यक्रम स्थगित, राष्ट्रपति भवन ने जारी किया पत्र, कुरुक्षेत्र में की गई ऐतिहासिक तैयारियां

Panipat President Visit Postponed : हरियाणा के पानीपत में 1 नवंबर को होने वाला राष्ट्रपति का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. राष्ट्रपति भवन ने इसकी जानकारी दी है.

राष्ट्रपति का पानीपत दौरा स्थगित : हरियाणा के पानीपत में होने वाला राष्ट्रपति का दौरा स्थगित हो गया है. राष्ट्रपति भवन की ओर से 29 अक्तूबर को जारी पत्र में इसकी सूचना दी गई है. राष्ट्रपति का कार्यक्रम पानीपत के थिराना में ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में आयोजित होना था. राष्ट्रपति इसमें राष्ट्रीय परियोजना ‘विकसित भारत का संकल्प-ग्राम उत्थान से राष्ट्र उत्थान’ का शुभारंभ करने वाली थी.

हेलिपैड तक तैयार हो चुका था : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम रविवार 1 नवंबर को दोपहर 2:50 बजे से 3:35 बजे तक प्रस्तावित था. कार्यक्रम के लिए पानीपत के थिराना स्थित ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर का चयन किया गया था जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से इसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी थी. हेलिपैड तक तैयार किया जा चुका था और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौके का मुआयना तक कर रहे थे. ऐसे में अचानक राष्ट्रपति का दौरा स्थगित कर दिया गया है.

कार्यक्रम स्थगित होने की वजह नहीं बताई : राष्ट्रपति के निजी सचिव मृत्युंजय शर्मा की ओर से प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ज्ञान मानसरोवर की अतिरिक्त निदेशक डॉ. बीके लीना को पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है. हालांकि पत्र में कार्यक्रम स्थगित होने की वजह नहीं बताई गई है.

कुरुक्षेत्र में ऐतिहासिक तैयारियां : भले ही पानीपत में राष्ट्रपति का दौरा स्थगित हो गया हो, लेकिन खबर लिखे जाने तक राष्ट्रपति के 1 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचने की सूचना है. ऐसे में ​1 नवंबर को हरियाणा दिवस के पावन अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कुरुक्षेत्र आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है. राष्ट्रपति के इस पांच घंटे के विशिष्ट और ऐतिहासिक दौरे को लेकर धर्मनगरी में उत्साह का माहौल है. कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने प्रेस वार्ता में दौरे की विस्तृत रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति का यह दौरा पूरे हरियाणा के लिए गौरवमयी क्षण है.

तीन प्रमुख कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति : ​अपने इस एक दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन महत्वपूर्ण आयोजनों का हिस्सा बनेंगी. हरियाणा के गठन के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में KUK सभागार में आयोजित हीरक जयंती के राज्यस्तरीय मुख्य समारोह का राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगी. इस दौरान कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और 'हरियाणा विजन-2047' पर आधारित एक भव्य प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया जाएगा. राष्ट्रपति गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आयोजित स्वामी श्रद्धानंद बलिदान शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगी. दौरे के अंत में वह प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन और विधिवत पूजा-अर्चना करेंगी. कार्यक्रम में राष्ट्रपति 5 घंटे के लिए कुरुक्षेत्र में रहेंगी.

​सुरक्षा के कड़े पहरे और धारा 163 लागू : उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. वीवीआईपी मार्गों, हेलीपैड और कार्यक्रम स्थलों के आसपास मल्टी-लेवल सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं. यातायात प्रबंधन, रूट प्लान, मेडिकल टीमों और अग्निशामक यंत्रों की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है.

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