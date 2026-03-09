ETV Bharat / state

न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष ने किया नमो भारत कॉरिडोर का दौरा, NCRTC के कार्यों को सराहा

नई दिल्ली/गाजियाबाद: न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ ने सोमवार को एनडीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का दौरा किया. उनका स्वागत एनसीआरटीसी की निदेशक/वित्त, नमिता मेहरोत्रा ने किया. साथ ही एनसीआरटीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

इस दौरे की शुरुआत सराय काले खां नमो भारत स्टेशन से हुई, जो इस कॉरिडोर का शुरुआती स्टेशन है. प्रतिनिधिमंडल को भारत के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) यानी नमो भारत की समग्र परिकल्पना, परियोजना में इस्तेमाल की गई उन्नत तकनीकों और इनोवेशन के बारे में जानकारी दी गई जो क्षेत्रीय गतिशीलता के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित कर रहे हैं.

सराय काले खां नमो भारत स्टेशन, दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, सिटी बस सेवाओं और रिंग रोड के साथ सहज कनेक्टिविटी प्रदान कर एक प्रमुख मल्टी-मोडल ट्रांज़िट हब के रूप में विकसित हो रहा है. प्रतिनिधिमंडल ने स्टेशन के डिजाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों का अनुभव किया. इस दौरान बताया गया कि नमो भारत स्टेशनों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि जहां भी संभव हो उन्हें मौजूदा सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के साथ इंटिग्रेट किया जा सके. इससे भविष्य में एक विशाल 'नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स' का निर्माण, जिससे यात्रियों को विभिन्न परिवहन प्रणालियों के बीच निर्बाध आवाजाही की सुविधा मिलेगी और उन्हें निजी वाहनों के बजाए सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा.

नमो भारत कॉरिडोर का मॉडल दिखाते अधिकारी (ETV Bharat)

परियोजना की क्षमता पर चर्चा की: प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया गया कि नमो भारत क्षेत्र में शहरी गतिशीलता से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों जैसे वाहनों की भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. एनसीआर में विकास को बढ़ावा देने और गतिशीलता के परिदृष्य में व्यापक बदलाव लाने की की परियोजना की क्षमता पर भी चर्चा की गई. कॉरिडोर के परिचालन के साथ ही इस बदलाव के संकेत जमीनी स्तर पर दिखाई भी देने लगे हैं.