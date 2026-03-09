ETV Bharat / state

न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष ने किया नमो भारत कॉरिडोर का दौरा, NCRTC के कार्यों को सराहा

प्रतिनिधिमंडल ने स्टेशन के डिजाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों का अनुभव किया. उन्होंने ट्रेनों और स्टेशनों दोनों की सराहना की.

न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष के साथ एनसीआरटीसी की निदेशक
न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष के साथ एनसीआरटीसी की निदेशक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 9, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ ने सोमवार को एनडीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का दौरा किया. उनका स्वागत एनसीआरटीसी की निदेशक/वित्त, नमिता मेहरोत्रा ने किया. साथ ही एनसीआरटीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

इस दौरे की शुरुआत सराय काले खां नमो भारत स्टेशन से हुई, जो इस कॉरिडोर का शुरुआती स्टेशन है. प्रतिनिधिमंडल को भारत के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) यानी नमो भारत की समग्र परिकल्पना, परियोजना में इस्तेमाल की गई उन्नत तकनीकों और इनोवेशन के बारे में जानकारी दी गई जो क्षेत्रीय गतिशीलता के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित कर रहे हैं.

सराय काले खां नमो भारत स्टेशन, दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, सिटी बस सेवाओं और रिंग रोड के साथ सहज कनेक्टिविटी प्रदान कर एक प्रमुख मल्टी-मोडल ट्रांज़िट हब के रूप में विकसित हो रहा है. प्रतिनिधिमंडल ने स्टेशन के डिजाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों का अनुभव किया. इस दौरान बताया गया कि नमो भारत स्टेशनों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि जहां भी संभव हो उन्हें मौजूदा सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के साथ इंटिग्रेट किया जा सके. इससे भविष्य में एक विशाल 'नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स' का निर्माण, जिससे यात्रियों को विभिन्न परिवहन प्रणालियों के बीच निर्बाध आवाजाही की सुविधा मिलेगी और उन्हें निजी वाहनों के बजाए सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा.

नमो भारत कॉरिडोर का मॉडल दिखाते अधिकारी
नमो भारत कॉरिडोर का मॉडल दिखाते अधिकारी (ETV Bharat)

परियोजना की क्षमता पर चर्चा की: प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया गया कि नमो भारत क्षेत्र में शहरी गतिशीलता से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों जैसे वाहनों की भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. एनसीआर में विकास को बढ़ावा देने और गतिशीलता के परिदृष्य में व्यापक बदलाव लाने की की परियोजना की क्षमता पर भी चर्चा की गई. कॉरिडोर के परिचालन के साथ ही इस बदलाव के संकेत जमीनी स्तर पर दिखाई भी देने लगे हैं.

यात्री सुविधाओं का अनुभव किया: साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने सराय काले खां से आनंद विहार और वहां से वापसी की यात्रा नमो भारत ट्रेन में की और ट्रेनों के डिजाइन और स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का अनुभव किया. आनंद विहार स्टेशन पर उन्होंने देखा कि मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन (एमएमआई) के प्रयास किस प्रकार यात्रियों को लाभ पहुंचा रहे हैं. रूसेफ ने ट्रेनों और स्टेशनों दोनों की सराहना की.

स्टेशन कंट्रोलरों से संवाद किया: उन्हें एनसीआरटीसी के जेंडर-इनक्लूसिव परिचालन मॉडल के बारे में भी बताया गया. वहीं उन्होंने महिला ट्रेन ऑपरेटरों और स्टेशन कंट्रोलरों से संवाद किया, जो वर्कफोर्स का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. गौरतलब है कि गत 22 फरवरी को पीएम मोदी ने दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया, जो देश के शहरी गतिशीलता में एक परिवर्तनकारी नए अध्याय की शुरुआत है.

यह भी पढ़ें-

नमो भारत स्टेशनों पर महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जागरुकता अभियान, कोच के अंदर चला इंटरेक्टिव सेशन

'AAP' का कट्टर ईमानदार का दावा हो रहा बेनकाब, शराब नीति सही थी तो मोबाइल और सिम कार्ड क्यों किये नष्ट: आशीष सूद

TAGGED:

NAMO BHARAT
NEW DEVELOPMENT BANK
न्यू डेवलपमेंट बैंक
NAMO BHARAT CORRIDOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.