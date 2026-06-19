राष्ट्रपति ने शेयर किया ओंकारेश्वर दर्शन का वीडियो, भगवान शिव से की देशवासियों के लिए कामना
18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश और ओड़िशा दौरे पर हैं राष्ट्रपति, गुरुवार को बैतूल और ओंकारेश्वर पहुंचीं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का शेयर किया वीडियो. आज सिकल सेल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होंगी शामिल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 9:08 AM IST|
Updated : June 19, 2026 at 9:20 AM IST
खंडवा : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए. राष्ट्रपति ने द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना कर देशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. ओंकारेश्वर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति के सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ज्योतिर्लिंग का जल अभिषेक व पूजन करती नजर आ रही हैं.
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना की और भगवान शिव से देशवासियों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की। pic.twitter.com/SGISzeNncm— President of India (@rashtrapatibhvn) June 18, 2026
राष्ट्रपति ने शेयर किया ओंकारेश्वर दर्शन का वीडियो
वीडियो की शुरुआत में राष्ट्रपति नंदी महाराज को माला अर्पित करती नजर आती हैं. इसके बाद वे श्रद्धा भाव से नंदी महाराज के पैर छूती हैं. इसके बाद वीडियो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर दूध व जल से अभिषेक कर आरती करती हैं. इस 1 मिनट 9 सेकंड के वीडियो में उनकी ओंकारेश्वर व ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा को दिखाया गया है.
Khandwa, Madhya Pradesh: President Droupadi Murmu was welcomed at the holy town of Omkareshwar during her visit to the state. pic.twitter.com/KnPXdoZMxu— IANS (@ians_india) June 18, 2026
ओंकारेश्वर से पहले बैतूल पहुंची थीं राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश और ओड़िशा दौरे पर हैं. गुरुवार 18 जून को राष्ट्रपति सुबह 7.55 पर दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से प्रस्थान कर 9.25 पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचीं थी. यहां से वे वायुसेना के हेलिकॉप्टर से बैतूल रवाना हुईं जहां उन्होंने ब्रह्मकुमारीज संस्थान द्वारा आयोजित 'आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण' महासम्मेलन की शुरुआत की. ब्रह्मकुमारीज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति बैतूल से ओंकारेश्वर पहुंची थीं.
शाम को किए ओंकारेश्वर-ममलेश्वर के दर्शन
राष्ट्रपति ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद ममलेश्वर के दर्शन कर रात्रि विश्राम किया. हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते, जब तक ममलेश्वर के दर्शन न हों. राष्ट्रपति ने भी ऐसा ही किया. पवित्र नर्मदा नदी के एक तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जबकि दूसरी ओर ममलेश्वर मंदिर.
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19 जून को ओंकारेश्वर में ही विश्व सिकल सेल एनिमिया के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगी. राष्ट्रपति के सोशल मीडिया अकाउंट पर ओंकारेश्वर के वीडियो के साथ कैप्शन था, '' ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना की और भगवान शिव से देशवासियों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की''