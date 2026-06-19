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राष्ट्रपति ने शेयर किया ओंकारेश्वर दर्शन का वीडियो, भगवान शिव से की देशवासियों के लिए कामना

ओंकारेश्वर-ममलेश्वर में दर्शन करतीं राष्ट्रपति ( Source- President of India X account )

खंडवा : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए. राष्ट्रपति ने द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना कर देशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. ओंकारेश्वर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति के सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ज्योतिर्लिंग का जल अभिषेक व पूजन करती नजर आ रही हैं.

वीडियो की शुरुआत में राष्ट्रपति नंदी महाराज को माला अर्पित करती नजर आती हैं. इसके बाद वे श्रद्धा भाव से नंदी महाराज के पैर छूती हैं. इसके बाद वीडियो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर दूध व जल से अभिषेक कर आरती करती हैं. इस 1 मिनट 9 सेकंड के वीडियो में उनकी ओंकारेश्वर व ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा को दिखाया गया है.

ओंकारेश्वर से पहले बैतूल पहुंची थीं राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश और ओड़िशा दौरे पर हैं. गुरुवार 18 जून को राष्ट्रपति सुबह 7.55 पर दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से प्रस्थान कर 9.25 पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचीं थी. यहां से वे वायुसेना के हेलिकॉप्टर से बैतूल रवाना हुईं जहां उन्होंने ब्रह्मकुमारीज संस्थान द्वारा आयोजित 'आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण' महासम्मेलन की शुरुआत की. ब्रह्मकुमारीज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति बैतूल से ओंकारेश्वर पहुंची थीं.

हेलीपैड पर राष्ट्रपति का स्वागत करते जनप्रतिनिधि (Source- Jansampark MP)

शाम को किए ओंकारेश्वर-ममलेश्वर के दर्शन

राष्ट्रपति ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद ममलेश्वर के दर्शन कर रात्रि विश्राम किया. हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते, जब तक ममलेश्वर के दर्शन न हों. राष्ट्रपति ने भी ऐसा ही किया. पवित्र नर्मदा नदी के एक तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जबकि दूसरी ओर ममलेश्वर मंदिर.

वायुसेना के विमान से बैतूल से ओंकारेश्वर पहुंची थीं राष्ट्रपति (Etv Bharat)

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19 जून को ओंकारेश्वर में ही विश्व सिकल सेल एनिमिया के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगी. राष्ट्रपति के सोशल मीडिया अकाउंट पर ओंकारेश्वर के वीडियो के साथ कैप्शन था, '' ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना की और भगवान शिव से देशवासियों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की''