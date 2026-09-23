RCA Election : पहली बार महिला ने भरा नामांकन, शोभना गुर्जर ने कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए दाखिल किया पर्चा
शोभना गुर्जर इससे पहले दौसा में पंचायत समिति प्रधान रह चुकी हैं और स्कूल स्टेट चैंपियनशिप में शूटिंग में पदक भी जीता है.
Published : September 23, 2026 at 3:01 PM IST
जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव के लिए बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई. नामांकन के पहले ही दिन RCA के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया. दौसा जिला क्रिकेट संघ की अध्यक्ष शोभना गुर्जर ने कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया. RCA के चुनावी इतिहास में पहली बार किसी महिला ने किसी पद के लिए नामांकन किया है.
नामांकन दाखिल करने के बाद शोभना गुर्जर ने कहा कि अब महिलाएं क्रिकेट के क्षेत्र में लगातार आगे आ रही हैं. महिलाएं खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं और क्रिकेट से जुड़े दूसरे क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है. ऐसे में क्रिकेट के संचालन और प्रशासन में भी महिलाओं की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने कहा कि क्रिकेट सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है. खेल के आयोजन, प्रशासन, खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने और क्रिकेट को आगे बढ़ाने में भी महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए. उनका प्रयास रहेगा कि महिलाओं और युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर मिले.
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प्रधान और शूटर भी : शोभना गुर्जर इससे पहले दौसा में पंचायत समिति प्रधान रह चुकी हैं और स्कूल स्टेट चैंपियनशिप में शूटिंग में पदक भी जीता है. शोभना गुर्जर के नामांकन को RCA में महिला भागीदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है. अब तक RCA के चुनाव और प्रशासन में पुरुष पदाधिकारियों का दबदबा रहा है. ऐसे में पहली बार किसी महिला का नामांकन हुआ है. 29 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक परिवारों से जुड़े दावेदारों के नाम चर्चा के केंद्र में हैं.
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नेतापुत्र भी मैदान में : चुनाव में सात नेतापुत्र भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, जिसमें विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव, घनश्याम तिवाड़ी के बेटे आशीष तिवाड़ी, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय खींवसर, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह, मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर, महेंद्रजीत मालवीय के बेटे प्रेम प्रताप मालवीय, मंत्री ओटाराम देवासी के बेटे विक्रम देवासी शामिल हैं.
इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस के विधायकों के नाम भी शामिल हैं. भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी और दर्शन सिंह गुर्जर के साथ कांग्रेस के विधायक रतन देवासी और रोहित बोहरा भी जिला संघों के सदस्य हैं. इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी इसमें शामिल हैं.
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ये रहेगा कार्यक्रम : अब RCA में आज से 26 सितंबर तक नामांकन होंगे. 27 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 28 सितंबर को नाम वापसी होगी. इसी दिन शाम 6 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी. 29 सितंबर को जयपुर स्थित RCA अकादमी में सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक मतदान होगा. मतदान के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. 22 सितंबर को शाम 5 बजे अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है.